"Мальчик мой": Пугачева прокомментировала смерть Децла

Кирилл Толмацкий (Децл)

Россиская певица Алла Пугачева прокомментировала известие о смерти рэпера Кирилла Толмацкого (Децла).

"Да что же это такое?! Мальчик мой, куда же ты ушел?" - написала Пугачева в Instagram.

Примадонна также опубликовала фото юного Децла.

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, умер на 36-м году жизни. По словам концертного директора Децла Павла Беленца, у Толмацкого остановилось сердце после концерта в Ижевске.

Читайте такжеЖена Децла прокомментировала его смертьПозже отец музыканта Александр Толмацкий заявил, что настоящая причина смерти музыканта на данный момент еще выясняется.

Кирилл Толмацкий (Децл) родился 22 июля 1983 года в Москве.

Его дебютный альбом "Кто? ты" вышел в 2000 году и стал одним из самых продаваемых в России: он разошелся тиражом более миллиона копий. Клипы, снятые на песни с этого альбома, на протяжении долгого времени находились в горячей ротации на радио и телевидении: "Слезы", "Вечеринка" и "Кровь моя, кровь".

У музыканта остались жена Юлия Толмацкая и 13-летний сын Антоний (сокращенно Тони).