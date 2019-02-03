Шнур написал стихотворение на смерть Децла

Строки содержат отсылки к известным хитам Децла - "Вечеринка" и "Слезы".
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров (Шнур) написал стихотворение на смерть российского рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), который скончался в воскресенье, 3 февраля.
Стихи Шнур выложил у себя в Instagram.
Строки содержат отсылки к известным хитам Децла - "Вечеринка" и "Слезы".
Ритмом музыка всяка ведома,
И с пластинок сдувая пылинки,
Вечеринка у Децела дома,
Собрался народ на поминки.
Подтянулся район и вся школа.
Кто-то снова и снова включал,
Для себя, а не для протокола,
"Мои слёзы, моя печаль".
Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, умер на 36-м году жизни. По словам концертного директора Децла Павла Беленца, у Толмацкого остановилось сердце после концерта в Ижевске.
Кирилл Толмацкий (Децл) родился 22 июля 1983 года в Москве.
Его дебютный альбом "Кто? ты" вышел в 2000 году и стал одним из самых продаваемых в России: он разошелся тиражом более миллиона копий. Клипы, снятые на песни с этого альбома, на протяжении долгого времени находились в горячей ротации на радио и телевидении: "Слезы", "Вечеринка" и "Кровь моя, кровь".
У музыканта остались жена Юлия Толмацкая и 13-летний сын Антоний (сокращенно Тони).