Шнур написал стихотворение на смерть Децла

3 февраля 2019, 13:51

Строки содержат отсылки к известным хитам Децла - "Вечеринка" и "Слезы".

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Кирилл Толмацкий (Децл)

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров (Шнур) написал стихотворение на смерть российского рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), который скончался в воскресенье, 3 февраля.

Стихи Шнур выложил у себя в Instagram.

Строки содержат отсылки к известным хитам Децла - "Вечеринка" и "Слезы".

Ритмом музыка всяка ведома, 

И с пластинок сдувая пылинки, 

Вечеринка у Децела дома, 

Собрался народ на поминки. 

Подтянулся район и вся школа. 

Кто-то снова и снова включал, 

Для себя, а не для протокола,

"Мои слёзы, моя печаль".

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, умер на 36-м году жизни. По словам концертного директора Децла Павла Беленца, у Толмацкого остановилось сердце после концерта в Ижевске.

Кирилл Толмацкий (Децл) родился 22 июля 1983 года в Москве.

Его дебютный альбом "Кто? ты" вышел в 2000 году и стал одним из самых продаваемых в России: он разошелся тиражом более миллиона копий. Клипы, снятые на песни с этого альбома, на протяжении долгого времени находились в горячей ротации на радио и телевидении: "Слезы", "Вечеринка" и "Кровь моя, кровь".

У музыканта остались жена Юлия Толмацкая и 13-летний сын Антоний (сокращенно Тони).

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Сергей Шнуров Децл
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