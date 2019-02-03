Шнур написал стихотворение на смерть Децла

Кирилл Толмацкий (Децл)

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров (Шнур) написал стихотворение на смерть российского рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), который скончался в воскресенье, 3 февраля.

Стихи Шнур выложил у себя в Instagram.

Строки содержат отсылки к известным хитам Децла - "Вечеринка" и "Слезы".

Ритмом музыка всяка ведома,

И с пластинок сдувая пылинки,

Вечеринка у Децела дома,

Собрался народ на поминки.

Подтянулся район и вся школа.

Кто-то снова и снова включал,

Для себя, а не для протокола,

"Мои слёзы, моя печаль".

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, умер на 36-м году жизни. По словам концертного директора Децла Павла Беленца, у Толмацкого остановилось сердце после концерта в Ижевске.

Кирилл Толмацкий (Децл) родился 22 июля 1983 года в Москве.

Его дебютный альбом "Кто? ты" вышел в 2000 году и стал одним из самых продаваемых в России: он разошелся тиражом более миллиона копий. Клипы, снятые на песни с этого альбома, на протяжении долгого времени находились в горячей ротации на радио и телевидении: "Слезы", "Вечеринка" и "Кровь моя, кровь".

У музыканта остались жена Юлия Толмацкая и 13-летний сын Антоний (сокращенно Тони).