Умер Карл Лагерфельд

Карл Лагерфельд умер на 86-ом году жизни / vipclass.org

Знаменитый модельер, дизайнер, креативный директор Chanel Карл Лагерфельд умер в возрасте 85 лет.

О его кончине сообщило французское издание Le Figaro.

Лагерфельд был госпитализирован накануне ночью в больницу в пригороде Парижа Нейи-сюр-Сен и умер во вторник утром.

Слухи о проблемах со здоровьем модельера распространились после того, как он пропустил два шоу высокой моды Chanel в Париже 22 января, но модная компания только заявила, что он чувствует себя усталым.

В заявлении, зачитанном после того, как он пропустил второе шоу, было сказано: "Мистер Лагерфельд, художественный руководитель Chanel, который чувствовал себя усталым, попросил Вирджинию Виард, директора творческой студии дома, представлять его".

Это был первый раз за 30 лет, когда он пропустил поклон с подиума в конце шоу Chanel.

Карл руководил культовым домом моды, основанным Коко Шанель, на протяжении более трех десятилетий, выпуская до восьми коллекций в год.

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