СМИ узнали причину смерти Карла Лагерфельда

Карл Лагерфельд / instagram.com/karllagerfeld

Причиной смерти модельера Карла Лагерфельда стал рак поджелудочной железы.

Об этом сообщил французский журнал Public.

Модельер Карл Лагерфельд, управлявший домом Chanel с 1983 года, умер в возрасте 85 лет. Лагерфельд был госпитализирован накануне ночью и умер утром во вторник, 19 февраля.

Карл Лагерфельд родился в Гамбурге в 1933 году, хотя сам он позднее утверждал, что появился на свет только в 1935 году.

В начале 1950-х годов Лагерфельд переехал в Париж, где вскоре стал ассистентом модельера Пьера Бальмена, а позднее арт-директором в доме моды Жана Пату. В 1974 году Лагерфельд основал собственную линию Karl Lagerfeld Impression, а в 1983 году занял пост художественного директора дома Chanel, для которого создавал линии одежды прет-а-порте и haute couture.