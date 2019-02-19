Умер Карл Лагерфельд: завещание кошке и другие необычные факты биографии легенды

19 февраля 2019, 15:05

Знаменитый модельер скончался в больнице после продолжительной болезни.

Карл Лагерфельд
Карл Лагерфельд умер в возрасте 85 лет / GettyImages

Дата и место рождения

Карл Отто Лагерфельд родился 10 сентября 1933 года в Гамбурге, Германия. Имел немецкие корни со стороны матери и шведские со стороны отца. Карл был единственным ребенком в семье. 

Творческий путь дизайнера

Свой творческий путь Лагерфельд начал в 1952 году - тогда он переехал в Париж, где учился в Синдикате высокой моды (были обьединены несколько домов высокой моды).

Уже через три года в 1955 получил награду за дизайн пальто. Еще через четыре года его пригласили на должность арт-директора в дом моды Жана Пату.

С 1963 года стал работать одновременно с четырьмя домами моды - Chloé, Krizia, Charles Jourdan и Fendi, создавая для каждого абсолютно разные коллекции.

В 1974 году Лагерфельд основал собственную линию — Karl Lagerfeld Impression. 

В 1983 году стал художественным директором дома Chanel, где сначала работал над созданием коллекций прет-а-порте. Основал линии KL и KL by Karl Lagerfeld.

С 1987 года занялся фотографией, опубликовал несколько книг.

Создание духов

Модельер известен и как создатель духов. В 1975 году он стал экспериментировать с ароматами и создал духи для Chloé. Ароматы под именем Лагерфельда продаются с 1978 года, тогда впервые был выпущен Lagerfeld pour Homme.

Женские ароматы Sun, Moon, Stars были знаковыми и чрезвычайно успешными в 1990-е годы. Затем были Jako (1998) и Kapsule (2008), а также аромат с запахом книги.

Сегодня ароматы Karl Lagerfeld производятся в сотрудничестве с Tommy Hilfiger, так как Карл продал лейбл компании в 2005 году.

Духи изготавливаются до сих пор ​​и обозначены сотрудничеством с именитыми парфюмерами Мишелем Жирардом, Эмилией (Бевьерр) Коперманн, Марком Бакстоном и многими другими.

Легендарная кошка Шупетт

Главной любимицей дизайнера была его кошка бирманской породы Шупетт, которая появилась у него в 2011 году. 

В 2013 году Лагерфельд даже говорил о желании жениться на Шупетт, выразив сожаление, что браки между людьми и животными пока невозможны.

Она постоянно участвовала в рекламных съемках, а в свободное время от ее имени написали книгу и ведут аккаунт в Instagram. Между прочим, у Шупетт уже более 100 тысяч подписчиков.

Модельер настолько любил свою "принцессу Шупетт", что "попросил, чтобы меня кремировали, а мой прах смешали с прахом моей мамы…и кошки, если она умрет раньше меня".

Кроме того, Лагерфельд вписал питомца в свое завещание, и теперь, после смерти хозяина, животное получит часть от его состояния.

  • Карл Лагерфельд и его кот Шупетт https://www.instagram.com/choupettesdiary/
  • Кот Карла Лагерфельда Шупетт https://www.instagram.com/choupettesdiary/
  • Карл Лагерфельд использовал изображение любимца в своих коллекциях https://www.instagram.com/KarlLagerfeld/
  • Карл Лагерфельд использовал изображение любимца в своих коллекциях https://www.instagram.com/KarlLagerfeld/
  • Карл Лагерфельд использовал изображение любимца в своих коллекциях https://www.instagram.com/KarlLagerfeld/

Знаменитый стиль Лагерфельда

Особенностью Лагерфельда, наряду с его матовыми белоснежными волосами, собранными в конский хвост (он носит его с 1976 года), являлись темные солнечные очки, корректирующие дефект зрения.

Кроме того, с середины 2000-х годов Лагерфельд предпочитал представлять себя в перчатках-митенках, узких скрывающих шею воротниках,серебряных украшениях от Chrome Hearts и узких штанах или джинсах

Гордая осанка, изысканные костюмы, белые рубашки с высоким, объемным воротником, галстуки с брошью, кольца и в дополнение к этому мрачный и загадочный характер — именно так выглядел гениальный кутюрье. 

Однако, в январе 2018 года Лагерфельд поразил общественность кардинальными изменениями во внешности. Десятилетиями он был верен своему имиджу, но в начале 2018-го отрастил усы, бакенбарды и бороду, и слегка поправился.

Лагерфельд
Лагерфельд отрастил бороду / https://www.instagram.com/karllagerfeld/?hl=ru

Личная жизнь

Лагерфельд никогда не был женат, детей у него нет.

У модельера был спутник жизни Жак де Башер, который умер в 1989 году от СПИДа. После его смерти Карл держал дома только домработницу, повара и шофера, которые находились в его распоряжении круглые сутки. По собственному признанию Лагерфельда, секс его не интересовал.

Ранее "Главред" собрал яркие цитаты знаменитого модельера Карла Лагерфельда.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Карл Лагерфельд
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

15:21
"Три раза - грязное белье": в Сети рассказали о жутком сервисе в фирменном поезде "Укрзалізниці"
15:06
Порошенко увидел победу Украины в войне с Россией
15:05
Умер Карл Лагерфельд: завещание кошке и другие необычные факты биографии легенды Фото
15:04
"Где, бд*дь, реформ не хватает?": журналист рассказал об истерике Порошенко из-за поста в Facebook Видео
14:52
"Не может быть Европы без Украины": Глава Евросовета Туск заговорил в Раде на украинском - опубликовано видео Видео
14:28
На Одесчине разгромили офис "филиала" партии Порошенко, опубликованы фото
14:05
Умер Карл Лагерфельд: яркие цитаты знаменитого модельера
14:03
Яценюк на встрече с Туском: "Украина - это ключ к будущему Европы"
13:57
Порошенко одобрил изменения в Конституцию относительно курса Украины в ЕС и НАТО Видео
13:51
Мы вернем выборы в демократическое русло и не допустим фальсификаций штабом Порошенко - Тимошенко
13:35
Cемьи погибших на Майдане решили засудить власти из-за затягивания расследования Видео
13:33
Умер Карл Лагерфельд
13:16
Порошенко рассказал, как носил раненых под пулями
12:59
"Махровая русофобия": украинскую игру Metro Exodus раскритиковали в эфире Россия 24 Видео
12:38
"Дыра в дороге": в Киеве произошла авария, ряд троллейбусов изменили маршрут Фото Видео
12:13
"Показал пенис": в метро Киева мужчина развращал девочку, опубликовано фото
12:12
"Волосы повылезали, бровей нет": Виктор Павлик рассказал о состоянии здоровья онкобольного сына
12:04
Ребенок в луже крови: в киевской школе ученице с разбитой головой отказались вызвать скорую Видео
11:50
Особое полнолуние 19 февраля: чего опасаться и как воспользоваться смелостью Льва Видео
11:38
Стало известно, почему нельзя конфисковать имущество Януковича по делу о госизмене Видео
11:36
"Берите зонты": синоптик рассказала о резкой смене погоды в Украине Видео
11:30
Избирательная кампания курильщика мнение
11:11
Группа Queen выступит на "Оскаре-2019" Видео
11:10
"Деревья гибнут одно за другим": в Крыму пожаловались на засоление почвы
10:59
Власти США отменили все встречи с руководством РФ – Порошенко
10:56
"Мощнейший поединок": промоутер рассказал о подготовке супербоя Усик – Поветкин Видео
10:46
Девушка дня Instagram: модель с нестандартной внешностью Анастасия Саленко Фото
10:21
В России решили состряпать новые дела против бойцов ООС на Донбассе Видео
10:10
Военный эксперт назвал условие завершения войны на Донбассе
10:02
Украина призвала кинотеатры США забанить российский фильм Т-34
09:55
Северный поток-2 долгое время будет наполовину пустым – СМИ
09:45
"На руках много крови": СМИ рассказали о диверсанте, взятом в плен на Светлодарке Видео
09:27
16 американских штатов подали в суд на Трампа
09:26
Порошенко избавился от своего конкурента на президентских выборах Видео
09:20
Якубович попытался "обелить" зрителей, разгребавших еду с барабана Поле чудес
09:15
Возрождающаяся Россия: миф и реальность мнение
09:05
"Крашеный лис": украинский футболист угодил в Польше в "бандеровский" скандал
08:50
В Укргидрометцентре спрогнозировали конец февральской "жары" Видео
08:39
Суперлуние года: когда смотреть и чем опасно уникальное астрономическое явление Видео
08:24
"Четверть бюджета": названы расходы Украины в 2019-м на погашение долгов Видео
08:21
Как Трампу помешали бросить Украину на расстерзание Кремлю мнение
07:50
100 гривен за пачку: в Украине ударят гривной по курильщикам Видео
07:25
Украина выбилась в лидеры по числу антироссийских санкций Видео
07:15
Астролог объяснил, почему трезубец – единственный удачный государственный символ Украины
07:12
Победа Порошенко будет воспринята как обман мнение
06:47
"Зачем так очевидно тянуть?": сеть негодует из-за высокой оценки выступления Kazka судьями нацотбора
06:33
Как готовить кексы: "крутезные" рецепты кексов Видео
06:03
Стало известно о важном решении суда по Супрун
04:59
ООН: КНДР тайно развивает свою ядерную программу
04:30
Ученые рассказали, почему постоянный секс по утрам - хорошо
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться