Умер Карл Лагерфельд: завещание кошке и другие необычные факты биографии легенды

Карл Лагерфельд умер в возрасте 85 лет / GettyImages

Дата и место рождения

Карл Отто Лагерфельд родился 10 сентября 1933 года в Гамбурге, Германия. Имел немецкие корни со стороны матери и шведские со стороны отца. Карл был единственным ребенком в семье.

Творческий путь дизайнера

Свой творческий путь Лагерфельд начал в 1952 году - тогда он переехал в Париж, где учился в Синдикате высокой моды (были обьединены несколько домов высокой моды).

Уже через три года в 1955 получил награду за дизайн пальто. Еще через четыре года его пригласили на должность арт-директора в дом моды Жана Пату.

С 1963 года стал работать одновременно с четырьмя домами моды - Chloé, Krizia, Charles Jourdan и Fendi, создавая для каждого абсолютно разные коллекции.

В 1974 году Лагерфельд основал собственную линию — Karl Lagerfeld Impression.

В 1983 году стал художественным директором дома Chanel, где сначала работал над созданием коллекций прет-а-порте. Основал линии KL и KL by Karl Lagerfeld.

С 1987 года занялся фотографией, опубликовал несколько книг.

Создание духов

Модельер известен и как создатель духов. В 1975 году он стал экспериментировать с ароматами и создал духи для Chloé. Ароматы под именем Лагерфельда продаются с 1978 года, тогда впервые был выпущен Lagerfeld pour Homme.

Женские ароматы Sun, Moon, Stars были знаковыми и чрезвычайно успешными в 1990-е годы. Затем были Jako (1998) и Kapsule (2008), а также аромат с запахом книги.

Сегодня ароматы Karl Lagerfeld производятся в сотрудничестве с Tommy Hilfiger, так как Карл продал лейбл компании в 2005 году.

Духи изготавливаются до сих пор ​​и обозначены сотрудничеством с именитыми парфюмерами Мишелем Жирардом, Эмилией (Бевьерр) Коперманн, Марком Бакстоном и многими другими.

Легендарная кошка Шупетт

Главной любимицей дизайнера была его кошка бирманской породы Шупетт, которая появилась у него в 2011 году.

В 2013 году Лагерфельд даже говорил о желании жениться на Шупетт, выразив сожаление, что браки между людьми и животными пока невозможны.

Она постоянно участвовала в рекламных съемках, а в свободное время от ее имени написали книгу и ведут аккаунт в Instagram. Между прочим, у Шупетт уже более 100 тысяч подписчиков.

Модельер настолько любил свою "принцессу Шупетт", что "попросил, чтобы меня кремировали, а мой прах смешали с прахом моей мамы…и кошки, если она умрет раньше меня".

Кроме того, Лагерфельд вписал питомца в свое завещание, и теперь, после смерти хозяина, животное получит часть от его состояния.

Знаменитый стиль Лагерфельда

Особенностью Лагерфельда, наряду с его матовыми белоснежными волосами, собранными в конский хвост (он носит его с 1976 года), являлись темные солнечные очки, корректирующие дефект зрения.

Кроме того, с середины 2000-х годов Лагерфельд предпочитал представлять себя в перчатках-митенках, узких скрывающих шею воротниках,серебряных украшениях от Chrome Hearts и узких штанах или джинсах

Гордая осанка, изысканные костюмы, белые рубашки с высоким, объемным воротником, галстуки с брошью, кольца и в дополнение к этому мрачный и загадочный характер — именно так выглядел гениальный кутюрье.

Однако, в январе 2018 года Лагерфельд поразил общественность кардинальными изменениями во внешности. Десятилетиями он был верен своему имиджу, но в начале 2018-го отрастил усы, бакенбарды и бороду, и слегка поправился.

Лагерфельд отрастил бороду / https://www.instagram.com/karllagerfeld/?hl=ru

Личная жизнь

Лагерфельд никогда не был женат, детей у него нет.

У модельера был спутник жизни Жак де Башер, который умер в 1989 году от СПИДа. После его смерти Карл держал дома только домработницу, повара и шофера, которые находились в его распоряжении круглые сутки. По собственному признанию Лагерфельда, секс его не интересовал.

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