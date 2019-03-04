Кит Флинт совершил самоубийство - вскрылись новые подробности лидера The Prodigy

4 марта 2019, 14:36

Об этом рассказал лидер The Prodigy Лиам Хоулетт.

Кейт Флинт с гастролями, 20015 год
Кейт Флинт с гастролями, 20015 год / GettyImages

​Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт покончил жизнь самоубийством.

Такую информацию опубликовали участники коллектива на своей официальной странице в социальной сети Instagram

"Все новости - правда. Я не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил жизнь самоубийством в эти выходные", - говорится в тексте сообщения Лиама Хоулетта. 

Он отметил, что "шокирован, о*уенно зол, смущен".

"Мое сердце разбито. Покойся с миром, брат", - написал Хоулетт.

В то же время в британской полиции отметили, что в обстоятельствах смерти 49-летнего вокалиста The Prodigy Кита Флинта ничего подозрительного нет.

Daily Express со ссылкой на заявление правоохранительных органов Эссекса отмечает, смерть музыканта была естественной.

"Его родственникам сообщили печальную новость. Смерть не считается подозрительной, всю информацию передадут коронеру", - заявил коронер.

При этом дом вокалиста группы все еще обыскивается.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 4 марта стало известно, что вокалист группы The Prodigy Кит Флинт умер в Великобритании в возрасте 49 лет. Музыкант был найден мертвым утром в своем доме в городе Данмоу.

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The Prodigy Кит Флинт
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