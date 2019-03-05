Последние 48 часов: стало известно, что делал солист The Prodigy перед смертью

Кит Флинт / https://www.instagram.com/theprodigyofficial

Перед самой смертью солист The Prodigy Кит Флинт принимал участие в пятикилометровом забеге.

Как пишет Daily Mail, за 48 часов до своей смерти музыкант пробежал пятикилометровый кросс в британском городе Челмсфорд. При этом он преодолел дистанцию за 21 минуту и 22 секунды

Как отмечают люди, которые видели Флинта во время забега, он находился в прекрасном настроении. Один из участников забега рассказал, что Кит Флинт находился в приподнятом настроении во время мероприятия.

Как ранее сообщалось, Флинт умер в возрасте 49 лет в своем доме в Эссексе. Коллеги по группе сообщили, что он покончил с собой, но в полиции информацию опровергли и начали расследование.

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