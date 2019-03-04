Кит Флинт умер: необычные факты биографии вокалиста The Prodigy

4 марта 2019, 16:01

По словам участников коллектива, артист совершил самоубийство.

Кит Флинт
Кит Флинт / Фото: Andy Sheppard/Redferns

Дата и место рождения

Кит Чарльз Флинт родился в Редбридже, Лондон, Великобритания 17 сентября 1969 года. В середине 1970-х его родители переехали в Спрингфилд, Эссекс.

Кит учился в школе Boswells в Челмсфорде и после окончания школы переехал в Брэйнтри. В юности любимыми группами Флинта были Led Zeppelin и Pink Floyd. 

Отец Кита воспитывал его жестко, из-за чего артист, повзрослев, вычеркнул его из своей жизни. 

Флинт с детства страдал тяжелой дислексией (неспособность к обучению, которая проявляется в трудности восприятия устной и письменной речи). В школе его отправляли к психологам, чтобы они разобрались с его проблемами, но психологи оказались бессильны ему помочь. До конца своих дней артист слушал аудиокниги.

Творческая деятельность

С будущим лидером The Prodigy Лиамом Хоулеттом Кит учился в одной и той же школе, но не пересекались из-за разницы в возрасте.

Затем, повзрослев, Флинт познакомился с Лиамом в одном из рейв-клубов в конце 80-х. В этом клубе Лиам играл диджей-сет, и Киту пришлась по душе его музыка.

На второй встрече Флинт уже активно настаивал на том, чтобы Хоулетт играл свои треки вживую при его участии в качестве танцора. Также Кит позвал на подтанцовку своего друга Лироя Торнхилла, впоследствии ушедшего из The Prodigy ради сольной карьеры.

Так и образовался в 1990 году новый коллектив - The Prodigy.

На протяжении шести лет Флинт танцевал в группе, но в 1996 году впервые участвовал в  качестве вокалиста в записи трека Firestater. Вскоре после этого он также записал композицию Breathe.

Самым успешным альбомом группы стала пластинка The Fat of the Land, а которой Флинт исполнил четыре песни, и стал лицом коллектива.

В альбоме Invaders Must Die голос Флинта звучал во многих треках, среди которых наиболее известны фанатам Take Me to the Hospital, Omen, World's On Fire, Run with the Wolves и Colours.

Последний альбом No Tourists коллектив записал в 2018 году.

Кроме того, Флинт пытался реализовать и несколько сольных проектов. Он создал еще две группы: Flint и Clever Brains Fryin', записав лишь один трек AIM4.

  • Кейт Флинт на The Park Festival в 2003 году GettyImages
  • The Prodigy на обложке журнала "Cool", 1999 год
  • 2005 год: The Prodigy выступают на The Grolsch Summer Set GettyImages
  • Флинт вместе с The Prodigy в Киеве в 2016 году К. Гришин, Вести
  • Максим и Кейт Флинт в 2015 Maxim на Incheon Pentaport Rock Festival в 2015 GettyImages
  • Так Флинт выглядел в 2013 году GettyImages
  • Кейт Флинт с гастролями, 20015 год GettyImages
  • The Prodigy на концерте в Киеве в 2016 году К. Гришин, Вести

Увлечение мотогонками

Флинт был увлеченным мотоциклистом. Он проехал 1500 миль из Англии на юг Испании, чтобы принять участие в Гран-при Испании 2007 года, а также участвовал в клубных соревнованиях. Известно, что он ездил с Ли Томпсоном из группы Madness.

У него была своя собственная мотоциклетная команда Team Traction Control, которая участвовала в чемпионате Великобритании по суперспорту.

В 2015 году машины Team Traction Control выиграли две гонки на Isle of Man TT , в которых участвовал Ян Хатчинсон.

Необычный дом музыканта

Главная отдушина Флинта — его дом в родном английском графстве Эссекс. Это здание эпохи Тюдоров представляет из себя историческую ценность, когда-то в нем собирались солдаты Оливера Кромвеля.

Кит восстановил здание, когда оно находилось в разрушенном состоянии, а также выкупил улицу в Бристоле специально для того, чтобы взять с ее мостовой камни, подходящие к стилю его дома.

Кроме того, Флинт очень любил собак, его владения охраняли 6 четырехлапых животных.

Личная жизнь

Флинт часто мимолетно увлекался фанатками, и скрывал свои романы от прессы. Первой, кому удалось, правда ненадолго, наладить быт с музыкантом, и жить под одной крышей, была популярная телеведущая Гейл Портер. Однако, до свадьбы дело так и не дошло и пара после пары лет рассталась. 

Супругой популярного артиста в 2006 году стала диджейка Mayumi Kai, с которой Флинт встретился в клубе Токио.  За время брака Флинт завязал с наркотиками, сигаретами и алкоголем. 

Детей у пары не было.

Смерть

В понедельник, 4 марта стало известно, что вокалист группы The Prodigy Кит Флинт умер в Великобритании в возрасте 49 лет. Музыкант был найден мертвым утром в своем доме в городе Данмоу.

Daily Express со ссылкой на заявление правоохранительных органов Эссекса отмечает, смерть музыканта была естественной.

Вскоре участники коллектива на своей официальной странице в социальной сети Instagram отреагировали на смерть вокалиста, сообщив, что он покончил с собой

The Prodigy в Украине

Впервые группа выступила в Украине в 1998 году. С тех пор артисты регулярно приезжали давать концерты в Киев - в 2006, 2009, 2013, 2016. 

В 2017 году коллектив выступил на фестивале Atlas Weekend, исполнив 15 треков, среди которых были хиты Firestarter и Smack My Bitch Up.

И вот снова в июле 2019 года группа собиралась стать хедлайнером одного из столичных фестивалей UPark Festival и представить последнюю пластинку No Tourists, записанную в 2018 году.

Топ-5 песен группы The Prodigy

1. Smack My Bitch Up

Именно этот трек знают даже те, кто далек от электронной музыки, трек, сделанный в 1997 году, даже спустя 20 лет "рвал" целые стадионы и фестивали.

2. Firestarter

Именно эту песню впервые исполнил Флинт в роли вокалиста группы. В 2011 году песня была включена журналом NME в топ-лист "150 лучших песен последних 15 лет".

3. Breathe 

Этот сингл стал вторым в карьере Флинта, где он смог проявить себя как вокалист. Эта песня с 1996 года заводит многотысячные толпы с первых секунд. Самый успешный сингл, давно ставший визитной карточкой группы.

4. Voodoo People

Эта песня - эксперимент группы в стиле jungle. Он основан на фрагментах "живой" музыки, потому что группе хотелось написать хотя бы одну песню без синтезаторов.

5. Omen 

Песня, вышедшая в 2009 году, стала одним из самых успешных и загадочных хитов группы. 

Отметим, что коллектив снимал клипы в России: в мае 2017 года артисты представили видео, снятое в Новосибирске и Екатеринбурге на трек Their Law.

Уже в июне этого же года артисты представили видео, снятое в стиле POV (point of view, виде от первого лица) в Воронеже на трек Mindfields.

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Кейт Флинт
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