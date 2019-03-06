Отмена концерта The Prodigy на UPark: что делать с билетами

The Prodigy отменили все запланированные концерты / https://www.instagram.com/theprodigyofficial

Группа The Prodigy после смерти солиста Кита Флинта прекращает гастрольную деятельность на неопределенный срок и не будет выступать на одном из столичных фестивалей UPark Festival.

В связи с этим, на своей странице в Facebook организаторы фестиваля, который пройдет 16-18 июля в Киеве, сообщили, что те, кто купил билеты, могут вернуть их, либо обменять на другой день, заполнив заявку, ссылку на которую оставили в посте.

"Прием заявок будет осуществляться до 5 июля 2019 включительно", - сказано в посте.

Кроме того, организаторы ведут переговоры с другими артистами, которые смогли бы заменить The Prodigy.

Ранее стало известно, что делал солист The Prodigy перед смертью.

Отметим, что Флинт не скрывал свои планы на самоубийство.

Также "Главред" собрал лучшие клипы The Prodigy.