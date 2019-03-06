Отмена концерта The Prodigy на UPark: что делать с билетами

6 марта 2019, 15:33

Организаторы предлагают либо вернуть билеты, либо поменять их на другой день.

Кейт Флинт
The Prodigy отменили все запланированные концерты / https://www.instagram.com/theprodigyofficial

Группа The Prodigy после смерти солиста Кита Флинта прекращает гастрольную деятельность на неопределенный срок и не будет выступать на одном из столичных фестивалей UPark Festival.

В связи с этим, на своей странице в Facebook организаторы фестиваля, который пройдет 16-18 июля в Киеве, сообщили, что те, кто купил билеты, могут вернуть их, либо обменять на другой день, заполнив заявку, ссылку на которую оставили в посте.

"Прием заявок будет осуществляться до 5 июля 2019 включительно", - сказано в посте.

Кроме того, организаторы ведут переговоры с другими артистами, которые смогли бы заменить The Prodigy.

Ранее стало известно, что делал солист The Prodigy перед смертью.

Отметим, что Флинт не скрывал свои планы на самоубийство.

Также "Главред" собрал лучшие клипы The Prodigy.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
The Prodigy UPark
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

15:52
"Недопустимое вмешательство": Холодницкий протреагировал на призыв посла США о своем увольнении
15:47
"Пиар-покушение": политолог сказал, как Порошенко будет "сражаться" на выборах-2019 Видео
15:38
В Генштабе ВСУ рассказали, по скольким направлениям Украину ожидает вторжение
15:33
Отмена концерта The Prodigy на UPark: что делать с билетами
15:15
Нафтогаз угрожает Газпрому новым судебным иском
15:12
Синоптики сообщили прекрасные новости о метеорологической весне в Киеве Видео
15:00
Начался чат с писательницей Ладой Лузиной
14:46
"Как флаг Украины": Анна Седокова с дочкой покрасовались в желтом и голубом платье
14:39
Выборы-2019: как голосовать переселенцам и жителям временно оккупированых территорий Видео
14:34
"Приехали совершенно больные люди": скандал вокруг избиения родни Дудя обрастает новыми подробностями
14:29
ЕС вводит новые санкции против РФ за агрессию в Керченском проливе - СМИ
14:00
"Авто без живого места, жертвы": под Киевом произошло смертельное ДТП с участием трех машин Фото
13:56
"Смотреть страшно": Ольга Бузова шокировала сеть исхудавшим видом
13:55
НАБУ закрыло уголовное дело против Труханова
13:44
Новолуние в марте 2019: что важно помнить Видео
13:20
Кабмин объявит конкурс на должность главы Нафтогаза
13:09
"Победа зависит от Киева, а не от Москвы": эксперт объяснил, когда закончится противостояние с РФ Видео
12:42
В полотенцах на голое тело: Maruv и Леся Никитюк устроили танцы под Siren Song, жаркое видео Видео
12:27
Маникюр на 8 Марта: что советуют модные тренды весны 2019 Фото Видео
12:08
Избиение матери и брата Дудя: в России полиция через полгода завела дело
11:53
"Если муж запил": эксперт назвал главные провалы Порошенко, которые будут стоить ему президентства Видео
11:30
"Горели тысячи квадратов": под Днепром на предприятии произошел серьезный пожар Фото
11:26
Наталья Холоденко стала мамой во второй раз
11:16
"Противостояние антициклона и циклона": синоптик предупредила о погодных неприятностях и похолодании Видео
11:12
Обошла Цукерберга: Forbes назвал самого молодого миллиардера в истории Видео
11:00
Киев объяснил, что будет делать в случае провала переговоров по транзиту газа Видео
10:59
Девушка дня Instagram: красотка с завидной фигурой Кери Леонова Фото
10:30
Американский капитан объяснил, почему отношения РФ и Беларуси "омрачились"
10:22
Путин теряет власть над россиянами мнение
09:56
ПЦУ пожаловалась в ООН и ОБСЕ на давление Видео
09:45
"Пугачеву по гриве видно": Игорь Николаев показал фото с Примадонной 35-летней давности
09:20
"Живут в мире лжи": Подервянский "проехался" по россиянам Видео
09:12
Миллиарды "Нибиру": европейские ученые вычислили количество опасных для Земли планет Видео
08:45
Диетолог рассказала об уйме полезных веществ в квашеной капусте
08:37
Отмена безвиза: Евросоюз будет жестко наказывать Украину за непослушание мнение
08:24
Чат із політичним аналітиком Олександром Донієм
08:20
"Главный фактор": аналитик объяснил, почему в Украине снижается курс доллара
08:09
Борщ украинский с мясом или постный: как сварить вкусный борщ
07:50
"От 2 до 13 градусов тепла": синоптики рассказали о температурном разнобое в Украине Видео
07:39
Восьмерка как женские прелести: зачем и кто придумал 8 Марта как праздник Видео
07:25
Хищения в оборонке: Игорь Гладковский пожаловался на перемены в жизни из-за скандала Видео
07:16
Тарас Загородний: Европейцы продали бы Украину Москве за три копейки, чтобы решить свои вопросы
06:58
Порошенко зря решил "поиграть мускулами" мнение
06:33
"Девальвация гарантирована": эксперт предрек нерадужную перспективу гривне Видео
06:01
Волна успеха: астролог рассказал, какие знаки Зодиака в марте ждут лавры победителей Видео
05:27
Прикрыла грудь чашкой: Кортни Кардашьян снялась полностью обнаженной
05:12
Русские вымрут, как динозавры – польские СМИ
05:06
Скандал за скандалом сотрясают Украину накануне выборов – Politico
05:02
Секс-игрушки в подарок на 8 Марта: как подобрать и купить
04:31
Когда Пасха в 2019 году и что нужно знать – от выходных до погоды и рецептов паски Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться