The Prodigy рассказали о будущем группы после смерти вокалиста

6 марта 2019, 00:39

Коллектив принял решение отменить все запланированные концерты.

продиджи
Группа прекращает гастроли / Фото: Facebook/The Prodigy

Группа The Prodigy после смерти солиста Кита Флинта прекращает гастрольную деятельность на неопределенный срок.

"Решение вступает в силу прямо сейчас", - написали британские музыканты на официальной странице коллектива в Facebook.

Все предстоящие концерты отменены в связи с трагической и преждевременной смертью лидера группы.

В комментариях поклонники The Prodigy высказали поддержку музыкантам и благодарили Флинта за музыку, которую он при жизни подарил поклонникам.

"Мне больно думать, что он так сильно пострадал внутри, чтобы сделать что-то подобное. Хотел бы я, чтобы он все еще был здесь с нами. Жаль, что я не могу обнять его. Я полностью поддерживаю любое решение", " Он напугал нас до смерти, и мы любили его за это", " Надеюсь, Кит зажигает на большом фестивале в небе", "Если бы он только знал, как много он значил для всех нас", - написали поклонники группы.

Напомним, Флинт покончил жизнь самоубийством из-за расставания с женой диджеем и моделью из Японии Маюми Каи.

Ранее стало известно, что делал солист The Prodigy перед смертью.

Отметим, что Флинт не скрывал свои планы на самоубийство.

Также Главред собрал лучшие клипы The Prodigy.

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Prodigy Кит Флинт
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