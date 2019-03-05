СМИ назвали причину самоубийства фронтмена The Prodigy Кита Флинта

Кит Флинт покончил с собой из-за расставания с женой / Фото: Andy Sheppard/Redferns

Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт покончил жизнь самоубийством из-за расставания с женой диджеем и моделью из Японии Маюми Каи.

Как пишет The Sun, ссылаясь на инсайдера, Кит впал в депрессию, и вероятно снова начал принимать наркотики. Перед смертью он даже выставил на продажу свой любимый дом в Эссексе, в котором они жили вместе с Каи.

Напомним, Флинт и Каи поженились в 2006 году, за время брака с ней Кит завязал с наркотиками, сигаретами и алкоголем. Детей у пары не было.

Ранее стало известно, что делал солист The Prodigy перед смертью.

Отметим, что Флинт не скрывал свои планы на самоубийство.

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