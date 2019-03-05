СМИ назвали причину самоубийства фронтмена The Prodigy Кита Флинта

Артист не смог справиться с депрессией после разрыва с женой.
Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт покончил жизнь самоубийством из-за расставания с женой диджеем и моделью из Японии Маюми Каи.
Как пишет The Sun, ссылаясь на инсайдера, Кит впал в депрессию, и вероятно снова начал принимать наркотики. Перед смертью он даже выставил на продажу свой любимый дом в Эссексе, в котором они жили вместе с Каи.
Напомним, Флинт и Каи поженились в 2006 году, за время брака с ней Кит завязал с наркотиками, сигаретами и алкоголем. Детей у пары не было.
Ранее стало известно, что делал солист The Prodigy перед смертью.
Отметим, что Флинт не скрывал свои планы на самоубийство.
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