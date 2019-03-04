Вокалист The Prodigy не скрывал свои планы на самоубийство

Кит Флинт планировал суицид / Фото: Andy Sheppard Redferns

Фронтмен группы The Prodigy Кит Флинт не скрывал свои суицидальные мысли и открыто рассказывал о планах совершить в будущем самоубийство.

"Я ни на что не коплю деньги. Я все сразу же обналичиваю. Я всегда чувствовал, что, когда мне надоест, я убью себя… Клянусь, это не суицидальные мысли", - говорил он в интервью с журналистом Мэттом Блейком в 2015 году.

Флинт откровенно говорил, что мечтает в определенном возрасте оглянуться назад и сделать вывод, что прожил полноценную жизнь.

Как ранее сообщалось, Флинт умер в возрасте 49 лет в своем доме в Эссексе. Коллеги по группе сообщили, что он покончил с собой, но в полиции информацию опровергли и начали расследование.

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