Светлана Лобода призналась, почему не раскрывает имя отца младшей дочери

По слухам, отцом Тильды является солист Rammstein Тилль Линдеманн.
Украинская певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером культовой германской рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном, рассказала, почему не раскрывает имя отца своей дочери Тильды, которая родилась в мае 2018 года.
36-летняя певица в программе GazLive отвечала на вопросы фанатов, и, конечно же, зрители задали вопрос об отце ее младшей дочери. Певица призналась Басте, что она должна держать эту информацию в секрете.
"Мне не очень можно говорить об этом. У меня контракт", – сказала певица.
Певица добавила, что оба отца – и старшей Евы, и младшей Тильды принимают участие в воспитании дочерей.
"Они часто приезжают, навещают их", - рассказала певица.
Однако, вскоре интервью было удалено с YouTube-канала Басты.
Ранее стало известно, что Тилля Линдеманна подозревают в "измене" Лободе с новой пассией - СМИ.