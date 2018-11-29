Светлана Лобода призналась, почему не раскрывает имя отца младшей дочери

Лобода призналась, почему не раскрывает личность отца дочери / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером культовой германской рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном, рассказала, почему не раскрывает имя отца своей дочери Тильды, которая родилась в мае 2018 года.

36-летняя певица в программе GazLive отвечала на вопросы фанатов, и, конечно же, зрители задали вопрос об отце ее младшей дочери. Певица призналась Басте, что она должна держать эту информацию в секрете.

"Мне не очень можно говорить об этом. У меня контракт", – сказала певица.

Певица добавила, что оба отца – и старшей Евы, и младшей Тильды принимают участие в воспитании дочерей.

"Они часто приезжают, навещают их", - рассказала певица.

Однако, вскоре интервью было удалено с YouTube-канала Басты.

Интервью Лободы исчезло с канала Басты / Dni.ru

Ранее стало известно, что Тилля Линдеманна подозревают в "измене" Лободе с новой пассией - СМИ.