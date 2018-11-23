Тилля Линдеманна подозревают в "измене" Лободе с новой пассией - СМИ

Спустя месяц после того, как лидер культовой группы перестал скрывать отношения с украинской певицей, в его Instagram появилось фото с новой девицей.
Поклонники Светланы Лободы, известной украинской певицы, в шоке: кавалер Лободы, лидер культовой германской рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн, который с месяц назад перестал скрывать отношения с ней, появился на фото с новой пассией.
В сети распространяется снимок, выложенный в Instagram стилистом Мирой Эль Иссой. На нем эффектная брюнетка сфотографирована в обнимку с Линдеманном и интригующая подпись:
"Это должно быть, любовь. Пришлось встать с постели в 6:30".
Фанаты Лободы бросились изучать аккаунт загадочный Миры, пытаясь понять, что из себя представляет предполагаемая "разлучница". Пока о ней особо ничего не известно.
Ранее Светлана Лобода засветила подарок от солиста Rammstein.