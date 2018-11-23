Тилля Линдеманна подозревают в "измене" Лободе с новой пассией - СМИ

Линдеманн бросил Лободу? / https://www.facebook.com/pg/Lindemann

Поклонники Светланы Лободы, известной украинской певицы, в шоке: кавалер Лободы, лидер культовой германской рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн, который с месяц назад перестал скрывать отношения с ней, появился на фото с новой пассией.

В сети распространяется снимок, выложенный в Instagram стилистом Мирой Эль Иссой. На нем эффектная брюнетка сфотографирована в обнимку с Линдеманном и интригующая подпись:

"Это должно быть, любовь. Пришлось встать с постели в 6:30".

Фанаты Лободы бросились изучать аккаунт загадочный Миры, пытаясь понять, что из себя представляет предполагаемая "разлучница". Пока о ней особо ничего не известно.

Ранее Светлана Лобода засветила подарок от солиста Rammstein.