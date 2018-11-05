"Брошь, которую носил Тиллль": Лобода засветила подарок от солиста Rammstein

Светлана Лобода показала на видео свою дочь / https://www.instagram.com/lobodaofficial/

Украинская певица Светлана Лобода вновь подогрела слухи об отношениях с лидером немецкой рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

На своей странице в Instagram певица поделилась видео, на котором общается со своей старшей дочерью Евой. На шее девочки висит такое же украшение, которое носит Линдеманн.

На это сразу же указали подписчики, которые посчитали, что это подарок музыканта дочке Лободы.

"Брошь, которую носил Тиллль, теперь носит Ева", "На шее у Евочки подарок Тилля?", "А на шее у Евы муха, которая была на шее у Тилля. Посмотрите фото из других источников", - заметили юзеры.

Сама певица лишь одной скобкой- улыбкой отреагировала на догадки фанатов.

Напомним, Лобода покинула Боткинскую больницу в Москве после экстренной операции на почках - но уехала 36-летняя певица не одна. Забирать ее приехал ни кто иной, как лидер группы Rammstein.

24 октября СМИ со ссылкой на источник из близкого окружения Светланы Лободы сообщили, что певица потеряла сознание во время репетиции нового шоу, запланированного на четверг, 25 октября, и была доставлена в больницу.

Ранее астролог назвал причины брачной несопоставимостиЛободы и Линдеманна.