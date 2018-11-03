"Ей наср*ть на все": астролог назвал причины брачной несопоставимости Лободы и Линдеманна

Лобода и Линдеманн по звездам в браке не сопоставимы / Фото: коллаж UAportal

Астролог Влад Росс утверждает, что звезды указывают на сексуальную привязанность между украинской певицей Светланой Лободой и фронтменом метал-групп Rammstein Тиллем Линдеманном, которого СМИ называют отцом второй дочери исполнительницы.

"Что касается самой Лободы, то в ее гороскопе соединение Солнца с Сатурном и Плутоном, и это говорит о ее пожизненном одиночестве. С кем бы она ни сходилась, она все равно будет одна", - заявил исследователь космоса в комментарии UAportal.

По словам Росса, знаменитости могут пожениться, однако проживут не более двух лет, поскольку из звезды относительно брака совершенно не совместимы. Среди причин астролог назвал чрезмерную эгоистичность Лободы.

"Она слишком эгоистична, самолюбива и слишком честолюбива. Ей, простите, наср*ть на все. Ради успеха она готова идти по трупам", - добавил он.

Астролог заявил, что на гороскоп Лободы невозможно смотреть без содрогания. Она обречена на одиночество. И единственным вариантом для нее будет гостевой брак, поскольку никакой мужчина не сможет вместе с ней сосуществовать.

Напомним, ранее Линдеманн признался, что разочаровался в любви, поскольку рано женился и обзавелся двумя детьми.