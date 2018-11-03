"Я разочаровался в любви": солист Rammstein рассказал о личном

Тилль Линдеманн признался, что разочаровался в любви / https://www.facebook.com/Lindemann/

Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн, которого считают отцом ребенка украинской певицы Светланы Лободы, признался, что разочаровался в любви.

"Я со временем разочаровался в любви, она приносит радость и одновременно всегда — разочарование. Люди, которые ищут любовь, — глупцы. Любовь сама найдет каждого, хочет он этого или нет", - рассказал артист в интервью агентству "РИА Новости".

Линдеманн добавил, что не видит себя в роли примерного семьянина. Артист рано стал отцом, и, по его словам, не успел насладиться молодостью.

"С возрастом мне больше хочется движения. Скучная семейная жизнь не для меня. Я не хочу сказать, что семейная жизнь — это что-то плохое, просто я очень рано стал отцом, у меня две дочери, я не смог насладиться своей юностью в полной мере. Сейчас мне, как тинейджеру, хочется движухи — скакать, прыгать. Дети выросли, все устроилось — дом, собака", - поделился солист.

Сейчас Линдеманн разведен, у него есть две дочери – Неле и Мария-Луиза.

Ранее Тилль Линдеманн рассказал, как относится к творчеству "щупальцев русского мира".