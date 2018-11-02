Фротмен Rammstein Линдеманн рассказал, как относится к творчеству "щупальцев русского мира"

Тилль Линдеманн / Reuters

Известный немецкий музыкант, вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн (который недавно забирал из больницы свою вероятную возлюбленную Светлану Лободу) рассказал о том, творчество каких русских прозаиков и поэтов он привечает сильнее всего.

"Я учился в ГДР, знаком с русской литературой со школы. Мне нравится проза [прозаика и драматурга Михаила - "Главред"] Булгакова, из поэтов — [актер, автор исполнитель песен Владимир − "Главред" ] Высоцкий, он очень мощный", — цитирует музыканта агентство "РИА Новости".

Причем, по словам Линдеманна, в немецкой школе учителям приходилось заставлять его "читать из-под палки".

Однако, через много лет, музыкант сумел переосмыслить отношение к русской литературе "и открыть ее для себя заново".

Напомним, ранее сообщалось о том, что известный украинский историк и директор "Украинского института национальной памяти" назвал Владимира Высоцкого, Михаила Булгакова и Виктора Цоя "щупальцами русского мира".