Кто отец ребенка Лободы: вероятные кандидаты

Украинская певица Светлана Лобода 24 мая стала мамой во второй раз - артистка родила девочку. Знаменитость долгое время скрывала свою беременность – лишь на седьмом месяце она призналась, что ждет ребенка. Певица скрывает имя отца новорожденной малышки.

С тех пор СМИ и поклонники артистки выдвинули множество теорий, кто мог бы стать потенциальным отцом ребенка певицы.

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В СМИ активно обсуждается слух о том, что отцом будущего ребенка Лободы является 55-летний солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.

В Instagram артистки можно найти несколько доказательств, что звезды вместе.

Нежные отношения пары были заметны во время музыкального фестиваля "Жара" в Баку в июле. Срок беременности, к слову, совпадает с тем временем. Сама артистка трогательно подписала фото с Тиллем.

"Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь", — написала артистка.

Вскоре появилась еще одна публикация с Линдеманном на странице Лободы. На видео артист держит в руках бумагу с надписью "Помогите", а Светлана прокомментировала видео так: "Тилль просил вам передать".

О романе артистов заговорили после того, как на странице Лободы появилось видео, где она общается с Линдеманном по Скайпу – он первый поздравил ее с призом от Российской национальной музыкальной премии.

"Первым поздравил ты. Скучаю", — прокомментировала тогда Светлана.

В день рождения музыканта 4 января Светлана написала трогательный пост-поздравление.

"Мой дорогой Тилль! Ты один из самых талантливых и красивых людей, которых я когда-либо встречала! Я так счастлива, что мы случайно встретились в этом году и стали друзьями. Быть счастливым и чувствовать любовь в каждую минуту этой жизни! С нетерпением жду тебя скоро! Миллионы поцелуев", — написала Лобода.

В феврале певица опубликовала архивное видео с участием Тилля, и призналась, что скучает по нему.

"Скучаю по тебе. Не могу заснуть этой ночью", — написала певица.

Также Лобода на фестивале в США появилась в футболке с изображением обложки альбома группы Rammstein.

55-летний музыкант уже был женат, у него двое дочерей.

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Незадолго до родов Лободы в сети появилась информация о том, что Линдеманн был выбран менеджментом артистки "для отвода глаз", в то время как настоящим отцом может быть неравнодушный к ней певец Макс Барских.

В Instagram в преддверии очередной российской музыкальной премии, исполнительница опубликовала короткий ролик - в 2017 году артистка спела с Максом песню "Твои глаза" и "Туманы". В конце выступления артист неожиданно поцеловал Свету. За кулисами Барских снова попытался поцеловать звезду. Но она отвергла его, сказав, чтобы не портил ей макияж. К слову, Барских уже не впервые демонстрирует свои чувства к певице.

"Это был действительно красивый номер. Что ж нас ждет в этом году?" - прокомментировала видео Лобода.

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Поклонники артистки заметили, что новогодние праздники певица отметила с дизайнером грузинского происхождения Анзором Тетрадзе (творческий псевдоним - Бичолла). После того как Светлана опубликовала совместное фото с модельером, поклонники предположили, что у них роман. Но позже певица написала, что Тетрадзе является дизайнером ее костюмов на протяжении многих лет и для нее он просто хороший друг.

Друг другом, но служебные романы никто не отменял. К тому же Светлана первого ребенка родила как раз после "дружески-рабочих" отношений с хореографом ее балета Андреем Царем.

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Лобода не раз в интервью говорила, что у нее сумасшедший график, и дефицит времени для полноценных отношений с мужчиной, поэтому певица могла забеременеть путем искусственного оплодотворения.