Разница в 35 лет: как выглядит новая российская невеста Джонни Деппа

Джонни Депп собрался жениться на россиянке / Reuters

Популярный голливудский актер Джонни Депп, известный по роли Джека Воробья в Пиратах Карибского моря, закрутил роман с российской танцовщицей из Санкт-Петербурга Полиной Глен, которая младше него на 35 лет.

Пара познакомилась на одной из вечеринок в 2018 году, по словам инсайдеров, девушка даже понятия не имела, кто он такой. Позже их застали за страстными поцелуями в феврале этого года в отеле в Сербии. Также девушку заметили в компании актера, когда он приехал в Москву со своей группой The Hollywood Vampires, пишет Daily Mail.

По словам подруги танцовщицы, Полина уже переселилась в роскошный особняк звезды на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе, и пара планирует узаконить свои отношения.

"Они очень влюблены и хотят пожениться. Полина говорит, что Джонни собирается поехать в Россию знакомиться с ее родителями", - рассказала подруга Глен.

Известно, что Полина родилась в Казахстане, но с семьей переехала в Санкт-Петербург. В 18 лет она уехала в США строить танцевальную карьеру. Девушка - танцовщица в эротическом стиле гоу-гоу: она зажигательно танцует в откровенных костюмах и в нижнем белье.

Ранее Джонни Депп удивил внешним видом на премьере фильма.