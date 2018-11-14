Заметно постарел: Джонни Депп удивил внешним видом на премьере фильма

Популярный голливудский актер Джонни Депп, известный по роли Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря", удивил внешним видом на премьере нового фильма с его участием "Фантастические звери: Преступления Гриндевальда".

55-летний актер впервые за долгое время появился на публике, для светского выхода он выбрал total black образ: рубашка, пиджак и брюки. Акцент Депп сделал на аксессуарах: 5 цепей на шее, перстни на пальцах и серьги-булавки в ушах.

Актер практически не улыбался, и выглядел изнеможенным и постаревшим.

Ранее стало известно, что Джонни Депп не будет сниматься в продолжении "Пиратов Карибского моря".