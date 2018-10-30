Больше не "Джек Воробей": Джонни Депп не будет сниматься в продолжении "Пиратов Карибского моря"

30 октября 2018, 03:11

В течение последних 15 лет Депп сыграл в пяти частях фильма.

Джонни Депп
Джонни Депп не будет участвовать в сьемках "Пиратов" / Reuters

Популярный голливудский актер Джонни Депп, известный по роли Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря", больше не будет сниматься в следующих частях серии.

Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на сценариста франшизы Стюарта Битти.

"Я думаю, он прекрасно справился со своей работой. Для всех очевидно, что он присвоил себе образ своего героя и это именно тот персонаж, который принес ему наибольшую славу", - заявил Битти.

Авторы проекта планируют перезапустить популярную франшизу, кардинально изменив ее образ. Причиной такого решения называют то, что последняя часть франшизы имела относительно небольшие кассовые сборы.

Уже известно, что над следующей частью "Пиратов Карибского моря" будут работать сценаристы фильма "Дэдпул" Ретт Риз и Пол Верник.

В течение последних 15 лет Джонни Депп сыграл в пяти частях фильма "Пираты Карибского моря". Первая из них вышла на экраны еще в 2003 году, последняя на данный момент - в 2017 году.

В течение последних 15 лет Депп сыграл в пяти частях фильма "Пираты Карибского моря". Первая из них вышла на экраны еще в 2003 году, последняя на данный момент - в 2017 году.

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Джонни Депп Пираты Карибского моря
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