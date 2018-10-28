Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради засветила юный бюст: опубликовано фото

Лили-Роуз Депп

Модель и начинающая актриса Лили-Роуз Депп − дочь голливудской звезды Джонни Деппа и французской певицы/актрисы Ванесси Паради снялась с голым бюстом для обложки глянцевого издания V Magazine.

Снимок из откровенной фотосессии девушка опубликовала на собственной странице в социальной сети Instagram."Эта обложка имеет большое значение для меня, ведь снимал ее мой замечательный друг Люк Гилфорд, таланту которого нет границ", − написала Лили-Роуз.

На фотографии девушка предстала обнаженной по пояс – с грудью, лишь слегка прикрытой руками.

Лили-Роуз Депп

Напомним, ранее сообщалось о том, что Лили-Роуз Депп уже позировала топлесс - для фотографа Стивена Кляйна.