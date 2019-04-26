Светлана Лобода стала жертвой аферистов: ее концерты в Прибалтике сорваны

Светлана Лобода стала жертвой аферистов / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода попала в неприятную ситуацию – ей пришлось отменить концерты в Вильнюсе и Клайпеде.

Артистка записала видеообращение к поклонникам, в котором рассказала, как она попалась в ловушку афериста. Организацией ее тура в Прибалтике занимался некий Теймураз Топчиашвили. Концерты в Риге и Таллине состоялись без проблем, и нареканий у команды певицы не было.

"Но никто и не догадывался, что эти два концерта я и моя команда работали абсолютно бесплатно. Организатор нашего тура на момент нашего приезда в Латвию просто взял и исчез. Исчез со всеми деньгами. Но мы приняли решение выступать на всех площадках, обозначенных в туре, потому что для меня самым важным является петь для вас, является встреча с вами. Но сегодня, прилетев в Вильнюс, мы обнаружили, что мы не можем выйти на сцену, потому что сцены попросту нет. Организатор не оплатил площадку: ни свет, ни звук, вообще ничего нет. У нас отсутствует технический райдер, без которого мы, к сожалению, не можем выступать", - поделилась артистка.

Продюсер певицы Нателла Крапивина показала лицо мошенника / instagram.com/natellakrapivina

Лобода призналась, что была готова выйти на сцену и петь без нужного оборудования, но администрация города запретила им это делать. Поэтому команде певицы приходится отменить оставшиеся концерты в Латвии. Знаменитость добавила, что концерт в Калининграде они всеми силами пытаются сохранить.

"Мы приложим все усилия, чтобы организатор концертов понес уголовное наказание. Спасибо за понимание, надеюсь, до скорой встречи", - пообещала певица.

Ранее Светлана Лобода похвасталась стройными ногами и глубоким декольте.