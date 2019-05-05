"Секисная": Светлана Лобода покрасовалась в купальнике c глубоким вырезом

Светлана Лобода показала фото в купальнике c глубоким вырезом и получила много комплиментов / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала фотографии, на которых запечатлена в слитном купальнике с открытой спиной и глубоким вырезом.

Артистка разместила снимки на своей странице в Instagram, но не уточнила, где именно они были сделаны.

Исполнительница позировала в купальнике и с распущенными волосами на фоне бассейна.

На одном из фото Лобода запечатлена стоящей прямо, а на другом — позирует, стоя боком.

Фото за день собрали более 200 тысяч лайков, их расхвалили ряд интернет-пользователей.

"Секисная…", — написала 04ma170. "Шикарная девушка с великолепной фигурой… От вас даже через фотографию идет сумасшедшая энергетика", — считает naxodki_ksu. "Идеальна во всем", — поделилась мнением valentina.tsaturyan.

Ранее СМИ писали, что организаторы европейский гастролей Светланы Лободы пытаются взыскать с певицы через суд десятки тысяч евро компенсации "за вред деловой репутации и финансовые потери".