Плохая работа: На Светлану Лободу в Европе подали в суд

Светлана Лобода / www.instagram.com/russkoe_radio

Организаторы европейский гастролей Светланы Лободы пытаются взыскать с нее десятки тысяч евро компенсации — за вред деловой репутации и финансовые потери.

Такое сообщение опубликовал портал Стархит. По данным журналистов, компания Berin Iglesias Art уже подала соответствующий иск в суд федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия (ФРГ).

Как пояснили адвокаты истцов, во время гастролей Лобода регулярно опаздывала на свои концерты на час и более, вынуждая промоутеров переплачивать за аренду залов и автомобилей. Просьбы неукоснительно следовать концертному графику певица проигнорировала, равно как и попытки во внесудебном порядке взыскать с нее неустойку.

Читайте также"Задумка клипа, как у Робби Уильямса": Светлана Лобода показала видео на песню Пуля-дура"Ущерб составил десятки тысяч евро. Не говоря уже об оскорблениях и попытках испортить наш имидж. Так как мирно урегулировать конфликт не получилось, адекватной реакции не последовало ни от юристов, ни от менеджмента, мы приняли решение обратиться в суд, чтобы взыскать убытки", — рассказал представитель компании.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что Лобода стала жертвой аферистов - ее концерты в прибалтийских городах Вильнюс и Клайпеда были сорваны.

