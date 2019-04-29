Плохая работа: На Светлану Лободу в Европе подали в суд

Если верить истцам, скандально известная своими постоянными гастролями в России украинская певица Светлана Лобода особо тщательно взятые на себя обязательства по концертам не выполняет.
Организаторы европейский гастролей Светланы Лободы пытаются взыскать с нее десятки тысяч евро компенсации — за вред деловой репутации и финансовые потери.
Такое сообщение опубликовал портал Стархит. По данным журналистов, компания Berin Iglesias Art уже подала соответствующий иск в суд федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия (ФРГ).
Как пояснили адвокаты истцов, во время гастролей Лобода регулярно опаздывала на свои концерты на час и более, вынуждая промоутеров переплачивать за аренду залов и автомобилей. Просьбы неукоснительно следовать концертному графику певица проигнорировала, равно как и попытки во внесудебном порядке взыскать с нее неустойку.
Читайте также"Задумка клипа, как у Робби Уильямса": Светлана Лобода показала видео на песню Пуля-дура"Ущерб составил десятки тысяч евро. Не говоря уже об оскорблениях и попытках испортить наш имидж. Так как мирно урегулировать конфликт не получилось, адекватной реакции не последовало ни от юристов, ни от менеджмента, мы приняли решение обратиться в суд, чтобы взыскать убытки", — рассказал представитель компании.
Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что Лобода стала жертвой аферистов - ее концерты в прибалтийских городах Вильнюс и Клайпеда были сорваны.