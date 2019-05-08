"У вас собственные рабы?": Светлана Лобода разозлила сеть видео девушки у своих ног

Светлана Лобода нарвалась на жесткую критику фанатов / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода вызвала бурную негативную реакцию поклонников новым видео.

Артистка на своей странице в Instagram показала ролик перед выходом на сцену, на котором ей обувает туфли ассистенка, пока певица сидит на стуле.

Поклонников возмутило такое поведение артистки, и они, не стесняясь, стали приписывать Лободе манию величия и звездную болезнь.

"Почему самой бы не обуваться?", - поинтересовалась lizard_008.

"Мне противно! Что сняла-то? Холуйство? Свое превосходство? Или свое убожество? Ноги костлявые", - написала sonina_yulia.

"У вас собственные рабы?", - возмутился maza1455.

"Странный пост. У Вас мания величия или звездная болезнь?", - спросил lidnewskaya5.

"Я думал, крепостное право отменили", - отметил batiatlintul.

Лобода решила ответить на возмущенные комментарии – она отметила, что перед выходом на сцену уже одела концертный наряд, который не позволяет ей нагнуться и обуть туфли.

"Платье не позволяет", - обьяснила артистка.

Ранее Светлана Лобода покрасовалась в купальнике c глубоким вырезом.