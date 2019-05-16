Опубликован трейлер пятого сезона сериала Черное зеркало

Черное зеркало / кадр из трейлера

Сервис Netflix опубликовал еще один трейлер пятого сезона одного из своих самых популярных сериалов, Черного зеркала.

Стоит отметить, что всего в этом сезлне будет три серии - как в первых двух сезонов, когда права на сериал находились у HBO. Третий и четвертый сезоны содержали по шесть серий в сезоне.

В конце прошлого года в рамках сериала была выпущенна отдельная серия под названием Bandersnatch (в русскоязычной локализации - Бармаглот или Брандашмыг).

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В съемках нового сезона приняли участие таке звезды, как Эндрю Скотт (Мориарти из Шерлока), Энтони Маки (Сокол из киновселенной Marvel) и певица Майли Сайрус.