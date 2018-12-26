По мотивам сериала "Черное зеркало" выйдет полнометражный интерактивный фильм

"Черное зеркало" станет интерактивным фильмом / https://www.indiewire.com

Компания Netflix сообщила о выходе полнометражного интерактивного фильма по мотивам популярного британского сериала "Черное зеркало".

Кинолента под названием "Black Mirror: Bandersnatch" ("Черное зеркало: Бармаглот") выйдет на стриминговом сервисе 28 декабря, пишет издание Іndiewire.

Сам фильм будет длиться 90 минут, но так как он будет интерактивным (зрители сами смогт выбрать ход сюжета), для проекта режиссер Дэвид Слэйд отснял 312 минут материала.

"Бармаглот" расскажет о молодом программисте, который создал видеоигру на основе фэнтези-романа. Постепенно грань между реальностью и вымыслом начинает стираться, что приводит к плачевному результату.

Судя по кадру нового фильма, роли в нем исполнили актеры Финн Уайтхед, Уилл Поултер и Азим Чаудхри.

К слову, сериал и фильм не связаны между собой – пятый сезон "Черного зеркала" выйдет в 2019 году.

Напомним, "Черное зеркало" - британский научно-фантастический телесериал-антология, созданный журналистом Чарли Брукером.

Ранее в Сети появился новый тизер третьего сезона сериала "Настоящий детектив".