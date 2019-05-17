"Иду ко дну": Комаров рассказал, как едва не погиб в Бразилии

Комаров чудом остался жив, пересекая водопад / Фото: 24 канал

Известный украинский телеведущий и автор проекта Мир наизнанку Дмитрий Комаров поделился подробностями своей экспедиции в Бразилию, где оказался на волосок от смерти.

В интервью 24 каналу путешественник рассказал, как при спуске по водопаду Игуасу на надувной лодке он неожиданно для себя ушел под воду.

По словам Комарова, ему показалось, что его не спасет даже жилет, поскольку он попал в настоящую воронку.

"Сначала все шло неплохо – мы шутили, а пороги совсем не пугали меня своими масштабами. Вдруг – переворачиваемся, я иду ко дну. К счастью, не проглотил воды при этом. Сразу попал в центрифугу, как в стиральной машине. Время идет, а я остаюсь под водой. Вроде уже и крутит меньше, а поверхности все равно нет. Открываю глаза и с ужасом осознаю, что нахожусь где-то глубоко, потому что очень темно", - поделился подробностями телеведущий.

Читайте такжеНа Алтае лавина убила группу студентов: список погибшихКомаров вспоминает, что старался следовать советам инструктора и экономить воздух, однако эффект "центрифуги" повторялся.

"Чувствовал, что запас воздуха – на пределе. И тут я увидел свет. Собрал воедино все силы, всю энергию, которая еще осталась, и начал двигаться ему навстречу… Когда меня подтягивали веревкой к лодке, я уже не мог работать руками", - рассказал он.

Телеведущий вспомнил, что аналогичная ситуация сложилась, когда он встретился с местными преступниками, которые ему приставили пистолет к виску.

"Мы выезжали с полицией на убийства и в течение одной ночи отсняли сразу пять таких трагедий. Жизнь там не стоит вообще ничего", - констатировал путешественник.

Напомним, Комаров в компании экс-участницы группы Nikita, DJ Nana Анастасии Кумейко и ведущей проекта Без краватки на телеканале НЛО TV Иванны Онуфрийчук стали героями нового майского номера мужского журнала XXL.