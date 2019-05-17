Первый за 10 лет: Rammstein представили новый альбом

Немецкие музыканты впервые за 10 лет удивили альбомом / Фото: facebook.com/Rammstein

Легендарная немецкая метал-группа Rammstein порадовала поклонников первым за десять лет альбомом.

Как сообщается на странице коллектива в Facebook, для Rammstein этот альбом стал седьмым по счету, записанным полноформатно и в студии.

Всего в альбом вошли 11 треков, два из которых были презентованы ранее – это Deutschland и Radio.

Новый альбом символизирует изображенная на обложке незажженная спичка на белом фоне.

The new Rammstein album – out now! https://rammstein.lnk.to/album Опубликовано Rammstein Вторник, 14 мая 2019 г.

С 17 мая у Rammstein стартует большой европейский тур. Музыканты решили отправить в поддержку альбома по городам Европы грузовик с гигантской спичкой.

Rammstein Truck Tour – Berlin Der Rammstein-Truck hält heute um 12 Uhr in Berlin! MediaMarkt Eiche Landsberger Chaussee 17 16356 Eiche truck.rammstein.com #rammsteinstreichholz Опубликовано Rammstein Пятница, 17 мая 2019 г.

Напомним, группа Rammstein впервые с 2012 года выпустила клип на песню Deutschland (Германия), который сразу после публикации вызвал критику со стороны еврейских организаций из-за изображения нацистского концлагеря.