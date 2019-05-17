Первый за 10 лет: Rammstein представили новый альбом

Коллектив отправляется в масштабный европейский тур.
Легендарная немецкая метал-группа Rammstein порадовала поклонников первым за десять лет альбомом.
Как сообщается на странице коллектива в Facebook, для Rammstein этот альбом стал седьмым по счету, записанным полноформатно и в студии.
Всего в альбом вошли 11 треков, два из которых были презентованы ранее – это Deutschland и Radio.
Новый альбом символизирует изображенная на обложке незажженная спичка на белом фоне.
The new Rammstein album – out now! https://rammstein.lnk.to/albumОпубликовано Rammstein Вторник, 14 мая 2019 г.
С 17 мая у Rammstein стартует большой европейский тур. Музыканты решили отправить в поддержку альбома по городам Европы грузовик с гигантской спичкой.
Rammstein Truck Tour – Berlin
Der Rammstein-Truck hält heute um 12 Uhr in Berlin! MediaMarkt Eiche Landsberger Chaussee 17 16356 Eiche truck.rammstein.com #rammsteinstreichholzОпубликовано Rammstein Пятница, 17 мая 2019 г.
Напомним, группа Rammstein впервые с 2012 года выпустила клип на песню Deutschland (Германия), который сразу после публикации вызвал критику со стороны еврейских организаций из-за изображения нацистского концлагеря.