Rammstein выпустил новый провокационный клип 18+

Rammstein выпустил клип на песню Radio

Немецкая группа Rammstein, которая попала в скандал из-за нацизма с первым за 10 лет клипом, выпустила второе не менее провокационное видео.

Черно-белый клип появился на официальном YouTube-канале коллектива.

В ролике представлены эпатажные кадры, в каждом из них присутствует радио: одна женщина кормит грудью радио, вторая - использует его как интимную игрушку, монашка и вовсе хлещет себя плетью, смотря на радио, как на икону.

В конце клипа женщины поддаются истерии, устраивая драки за возможность получить приемник, и устраивают бунт с оголенной грудью.

Отметим, что песня войдет в новый альбом группы, релиз которого запланирован на 17 мая.

Ранее Rammstein снял тизер нового альбома в Херсоне.