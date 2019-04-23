Rammstein снял тизер нового альбома в Херсоне

Rammstein показали Херсон в тизере нового альбома / Фото: facebook.com/Rammstein

Немецкая группа Rammstein показала тизер нового альбома, релиз которого запланирован на 17 мая, в котором содержатся кадры с украинского города херсон.

Как сообщает Kyiv post, в 20-секундном ролике показана Каховская площадь Херсона, которую в народе называют "Три штыка". До осени 2018 года там был расположен монумент защитникам города от нацистов, после сооружение было декоммунизировано.

Видео, записанное с дронов, демонстрирует вид с воздуха на городскую площадь, обвитую кольцевой дорогой, с изображением огромной спички, размещенной в центре.

Вид на Каховскую площадь Херсона в тизере Rammstein

Вид на Каховскую площать Херсона в Google Maps

Отметим, что ролик посмотрели уже более миллиона раз.

Ранее Rammstein попал в скандал из-за нацизма с первым за 10 лет клипом.