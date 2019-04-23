Rammstein снял тизер нового альбома в Херсоне

В 20-секундном ролике показана площадь "Три штыка".
Немецкая группа Rammstein показала тизер нового альбома, релиз которого запланирован на 17 мая, в котором содержатся кадры с украинского города херсон.
Как сообщает Kyiv post, в 20-секундном ролике показана Каховская площадь Херсона, которую в народе называют "Три штыка". До осени 2018 года там был расположен монумент защитникам города от нацистов, после сооружение было декоммунизировано.
Видео, записанное с дронов, демонстрирует вид с воздуха на городскую площадь, обвитую кольцевой дорогой, с изображением огромной спички, размещенной в центре.
Отметим, что ролик посмотрели уже более миллиона раз.
Ранее Rammstein попал в скандал из-за нацизма с первым за 10 лет клипом.