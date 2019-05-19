Верка Сердючка устроила на сцене финала Евровидения 2019 разнос: Европа в восторге

19 мая 2019, 00:54

Украинка исполнила песню Нетты Барзилай Toy.

Верка Сердючка, Евровидение
Верка Сердючка выступила на Евровидении 2019 / Reuters

Украинский актер и исполнитель Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, выступил в финале Евровидения 2019, который прошел в Тель-Авиве, Израиль.

Сердючка вне конкурса исполнила кавер песни Toy победительницы Евровидения-2018 Нетты Барзилай. На сцену Сердючка вышла со своей звездной мамой и подтанцовкой. Как всегда, на голове артистки громадная блестящая звезда, которая появилась и на видеоспоровождении номера на головах у золотистых котов удачи, которые были в номере Нетты.

Отметим, что перед этим на сцену вышла серебряный призер Евровидения 2018 Элени Фурейра с хитом Сердючки Dancing Lasha Tumbai.

Компанию украинской диве также составили Кончита Вурст, которая исполнила римейк на песню победителя конкурса 2015 года Манса Зелмерлева Heroes. 

Смотрите прямую трансляцию финала Евровидения 2019 онлайн.

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Верка Сердючка Евровидение-2019
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