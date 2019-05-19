Верка Сердючка устроила на сцене финала Евровидения 2019 разнос: Европа в восторге

Верка Сердючка выступила на Евровидении 2019 / Reuters

Украинский актер и исполнитель Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, выступил в финале Евровидения 2019, который прошел в Тель-Авиве, Израиль.

Сердючка вне конкурса исполнила кавер песни Toy победительницы Евровидения-2018 Нетты Барзилай. На сцену Сердючка вышла со своей звездной мамой и подтанцовкой. Как всегда, на голове артистки громадная блестящая звезда, которая появилась и на видеоспоровождении номера на головах у золотистых котов удачи, которые были в номере Нетты.

Отметим, что перед этим на сцену вышла серебряный призер Евровидения 2018 Элени Фурейра с хитом Сердючки Dancing Lasha Tumbai.

Компанию украинской диве также составили Кончита Вурст, которая исполнила римейк на песню победителя конкурса 2015 года Манса Зелмерлева Heroes.

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