Верка Сердючка устроила на сцене финала Евровидения 2019 разнос: Европа в восторге

Украинка исполнила песню Нетты Барзилай Toy.
Украинский актер и исполнитель Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, выступил в финале Евровидения 2019, который прошел в Тель-Авиве, Израиль.
Сердючка вне конкурса исполнила кавер песни Toy победительницы Евровидения-2018 Нетты Барзилай. На сцену Сердючка вышла со своей звездной мамой и подтанцовкой. Как всегда, на голове артистки громадная блестящая звезда, которая появилась и на видеоспоровождении номера на головах у золотистых котов удачи, которые были в номере Нетты.
Отметим, что перед этим на сцену вышла серебряный призер Евровидения 2018 Элени Фурейра с хитом Сердючки Dancing Lasha Tumbai.
Компанию украинской диве также составили Кончита Вурст, которая исполнила римейк на песню победителя конкурса 2015 года Манса Зелмерлева Heroes.