Евровидение-2019 финал онлайн: прямая видеотрансляция из Израиля, участники

18 мая 2019, 07:47

18 мая определится имя победителя песенного конкурса.

Евровидение 2019
Финал Евровидения 2019 пройдет 18 мая / Фото: eurovision.tv

18 мая в Выставочном зале Тель-Авива, Израиль, состоится гранд-финал 64-го международного песенного конкурса Евровидение 2019.

Сражаться за главные призы - хрустальный микрофон и право провести Евровидение 2020 в своей стране будут 26 стран-участников. 14 мая в первом полуфинале определилась первая десятка финалистов: Греция, Беларусь, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино, Словения. 16 мая во втором полуфинале выбороли 10 счастливых билетов в финал вторая десятка финалистов: Северная Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Россия, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швейцария, Мальта.

Кроме того, в финал автоматически проходят 5 стран-основательниц конкурса: Италия, Великобритания, Испания, Германия, Франция, и страна-хозяйка конкурса Израиль.

Так как Украина не отправила своего участника на конкурс, нам остается лишь наблюдать за шоу - наши жители лишены права голосования за любимчика Евровидения.

Евровидение 2019 финал: смотреть онлайн

Трансляция Евровидения 2019 начнется в 22.00 по Киеву. Финал покажет в Украине UA: Перший, посмотреть шоу также можно на официальном сайте Евровидения 2019 – Еurovision.tv. Кроме того, прямая трансляция будет проходить на YouTube-канале Eurovision Song Contest. 

Смотреть онлайн-трансляцию финала Евровидения 2019 можно и на нашем сайте:

Финал будет разделен на два этапа, и финалисты выступят в таком порядке:  

1. Мальта: Michela - Chameleon

2. Албания: Jonida Maliqi - Ktheju tokës

3. Чехия: Lake Malawi – Friend of a Friend

4. Германия: S!sters - Sister

5. РоссияСергей Лазарев - Scream

6. Дания: Leonora - Love Is Forever

7. Сан-Марино: Serhat  – Say Na Na Na

8. Северная Македония: Tamara Todevska - Proud

9. Швеция: Джон Лундвик - Too Late For Love

10. Словения: Зала Краль и Гашпер Шантл - Sebi

11. Кипр: Tamta – Replay

12. Нидерланды: Дункан Лоуренс - Arcade

13. Греция: Катерина Дуска - Better Love 

14. Израиль: Kobi Marimi - Home

15. Норвегия: KEiiNO - Spirit In The Sky

16. Великобритания: Michael Rice - Bigger Than Us

17. Исландия: Hatari - Hatrið mun sigra (Ненависть восторжествует)

18. Эстония: Виктор Крон - Storm

19. Беларусь: Zena - Like It

20. Азербайджан: Chingiz - Truth

21. ФранцияBilal Hassani - Roi

22. Италия: Mahmood - Soldi

23. Сербия: Невена Божович - Kruna

24. Швейцария: Лука Ханни - She Got Me

25. Австралия: Кейт Миллер-Хайдке - Zero Gravity

26. Испания: Miki - La Venda

Послушать и посмотреть выступления участников финала Евровидения до старта конкурса можно на официальном видео от Евровидения.

Евровидение 2019: кто победит

После выступлений участников первого и второго полуфинала, букмекеры определились с тройкой финалистов песенного конкурса.

Так, на первом месте прочно закрепился представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. 

Второе место пророчат представительнице Австралии Кейт Миллер-Хайдке, которая потеснила со второго места на третье участника из Швеции Джона Лундвика с песней Too Late For Love.

Представитель России Сергей Лазарев, по мнению букмекеров, займет 7 место в финале.

Евровидение-2019

Когда и где пройдет песенный конкурс

Евровидение 2019 будет проходить в Тель-Авиве, Израиль, с 14 по 18 мая. Первый полуфинал состоится 14 мая, второй – 16 мая, а вот выбирать победителя конкурса зрители и жюри будут 18 мая.

Какие страны участвуют в Евровидении-2019

41 страна будет участвовать в конкурсе. В этом году отказалась от участия Болгария по финансовым причинам, и Украина из-за скандального нацотбора. 

В первом полуфинале выступят 17 участников: Кипр, Черногория, Финляндия, Польша, Словения, Чехия, Венгрия, Беларусь, Сербия, Бельгия, Грузия, Австралия, Исландия, Эстония, Португалия, Греция, Сан-Марино.

Во втором полуфинале будут сражаться 18 стран-участников: Армения, Ирландия, Молдова, Швейцария, Латвия, Румыния, Дания, Швеция, Австрия, Хорватия, Мальта, Литва, Албания, Норвегия, Нидерланды, Северная Македония, Азербайджан, а также представитель от России на Евровидение 2019 Лазарев песня Scream.

В финале кроме победителей двух полуфиналов, за главный кубок поборются представители стран-учредителей – Италия, Великобритания, Испания, Германия, Франция и страна-хозяйка конкурса в этом году – Израиль.

Почему Украина не поедет на Евровидение-2019

В украинском нацотборе на Евровидение-2019 победила певица Maruv (Анна Корсун), которая спела песню Siren song. Национальная общественная телекомпаниея Украины (НОТУ) предоставила артистке контракт, который она должна подписать в течении 24 часов после победы. 

Maruv заявила о давлении со стороны НОТУ: по ее словам, Общественное телевидение предлагало ей "кабальные условия". Например, импровизация на сцене или один лишний шпагат мог стоить ей 2 миллиона гривен. Кроме того, артистку обязали отправитсья на конкурс за свой счет, передать права на песню, не гастролировал в РФ с момента подписания контракта и 2 месяца после. Так, Maruv отказалась представлять Украину на Евровидении-2019.

Из-за того, что занявшие второе и третье место Freedom Jazz и Kazka отказались ехать на шоу, 27 февраля было объявлено, что Украина не будет посылать своего представителя на песенный конкурс Евровидение-2019.

Евровидение-2019: где смотреть

В Украине будет проводить трансляцию песенного конкурса UA:Перший. Прямые эфиры все три дня: 14, 16 и 18 мая состоятся в 22.00. Кроме того, прямая трансляция конкурса состоится на YouTube-канале Eurovision Song Contest.

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финал Евровидение-2019
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