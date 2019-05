Евровидение-2019 финал онлайн: прямая видеотрансляция из Израиля, участники

Финал Евровидения 2019 пройдет 18 мая / Фото: eurovision.tv

18 мая в Выставочном зале Тель-Авива, Израиль, состоится гранд-финал 64-го международного песенного конкурса Евровидение 2019.

Сражаться за главные призы - хрустальный микрофон и право провести Евровидение 2020 в своей стране будут 26 стран-участников. 14 мая в первом полуфинале определилась первая десятка финалистов: Греция, Беларусь, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино, Словения. 16 мая во втором полуфинале выбороли 10 счастливых билетов в финал вторая десятка финалистов: Северная Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Россия, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швейцария, Мальта.

Кроме того, в финал автоматически проходят 5 стран-основательниц конкурса: Италия, Великобритания, Испания, Германия, Франция, и страна-хозяйка конкурса Израиль.

Так как Украина не отправила своего участника на конкурс, нам остается лишь наблюдать за шоу - наши жители лишены права голосования за любимчика Евровидения.

Евровидение 2019 финал: смотреть онлайн

Трансляция Евровидения 2019 начнется в 22.00 по Киеву. Финал покажет в Украине UA: Перший, посмотреть шоу также можно на официальном сайте Евровидения 2019 – Еurovision.tv. Кроме того, прямая трансляция будет проходить на YouTube-канале Eurovision Song Contest.

Смотреть онлайн-трансляцию финала Евровидения 2019 можно и на нашем сайте:

Финал будет разделен на два этапа, и финалисты выступят в таком порядке:

1. Мальта: Michela - Chameleon

2. Албания: Jonida Maliqi - Ktheju tokës

3. Чехия: Lake Malawi – Friend of a Friend

4. Германия: S!sters - Sister

5. Россия: Сергей Лазарев - Scream

6. Дания: Leonora - Love Is Forever

7. Сан-Марино: Serhat – Say Na Na Na

8. Северная Македония: Tamara Todevska - Proud

9. Швеция: Джон Лундвик - Too Late For Love

10. Словения: Зала Краль и Гашпер Шантл - Sebi

11. Кипр: Tamta – Replay

12. Нидерланды: Дункан Лоуренс - Arcade

13. Греция: Катерина Дуска - Better Love

14. Израиль: Kobi Marimi - Home

15. Норвегия: KEiiNO - Spirit In The Sky

16. Великобритания: Michael Rice - Bigger Than Us

17. Исландия: Hatari - Hatrið mun sigra (Ненависть восторжествует)

18. Эстония: Виктор Крон - Storm

19. Беларусь: Zena - Like It

20. Азербайджан: Chingiz - Truth

21. Франция: Bilal Hassani - Roi

22. Италия: Mahmood - Soldi

23. Сербия: Невена Божович - Kruna

24. Швейцария: Лука Ханни - She Got Me

25. Австралия: Кейт Миллер-Хайдке - Zero Gravity

26. Испания: Miki - La Venda

Послушать и посмотреть выступления участников финала Евровидения до старта конкурса можно на официальном видео от Евровидения.

Евровидение 2019: кто победит

После выступлений участников первого и второго полуфинала, букмекеры определились с тройкой финалистов песенного конкурса.

Так, на первом месте прочно закрепился представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade.

Второе место пророчат представительнице Австралии Кейт Миллер-Хайдке, которая потеснила со второго места на третье участника из Швеции Джона Лундвика с песней Too Late For Love.

Представитель России Сергей Лазарев, по мнению букмекеров, займет 7 место в финале.