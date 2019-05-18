Евровидение-2019 финал онлайн: прямая видеотрансляция из Израиля, участники

18 мая определится имя победителя песенного конкурса.
18 мая в Выставочном зале Тель-Авива, Израиль, состоится гранд-финал 64-го международного песенного конкурса Евровидение 2019.
Сражаться за главные призы - хрустальный микрофон и право провести Евровидение 2020 в своей стране будут 26 стран-участников. 14 мая в первом полуфинале определилась первая десятка финалистов: Греция, Беларусь, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино, Словения. 16 мая во втором полуфинале выбороли 10 счастливых билетов в финал вторая десятка финалистов: Северная Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Россия, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швейцария, Мальта.
Кроме того, в финал автоматически проходят 5 стран-основательниц конкурса: Италия, Великобритания, Испания, Германия, Франция, и страна-хозяйка конкурса Израиль.
Так как Украина не отправила своего участника на конкурс, нам остается лишь наблюдать за шоу - наши жители лишены права голосования за любимчика Евровидения.
Евровидение 2019 финал: смотреть онлайн
Трансляция Евровидения 2019 начнется в 22.00 по Киеву. Финал покажет в Украине UA: Перший, посмотреть шоу также можно на официальном сайте Евровидения 2019 – Еurovision.tv. Кроме того, прямая трансляция будет проходить на YouTube-канале Eurovision Song Contest.
Смотреть онлайн-трансляцию финала Евровидения 2019 можно и на нашем сайте:
Финал будет разделен на два этапа, и финалисты выступят в таком порядке:
1. Мальта: Michela - Chameleon
2. Албания: Jonida Maliqi - Ktheju tokës
3. Чехия: Lake Malawi – Friend of a Friend
4. Германия: S!sters - Sister
5. Россия: Сергей Лазарев - Scream
6. Дания: Leonora - Love Is Forever
7. Сан-Марино: Serhat – Say Na Na Na
8. Северная Македония: Tamara Todevska - Proud
9. Швеция: Джон Лундвик - Too Late For Love
10. Словения: Зала Краль и Гашпер Шантл - Sebi
11. Кипр: Tamta – Replay
12. Нидерланды: Дункан Лоуренс - Arcade
13. Греция: Катерина Дуска - Better Love
14. Израиль: Kobi Marimi - Home
15. Норвегия: KEiiNO - Spirit In The Sky
16. Великобритания: Michael Rice - Bigger Than Us
17. Исландия: Hatari - Hatrið mun sigra (Ненависть восторжествует)
18. Эстония: Виктор Крон - Storm
19. Беларусь: Zena - Like It
20. Азербайджан: Chingiz - Truth
21. Франция: Bilal Hassani - Roi
22. Италия: Mahmood - Soldi
23. Сербия: Невена Божович - Kruna
24. Швейцария: Лука Ханни - She Got Me
25. Австралия: Кейт Миллер-Хайдке - Zero Gravity
26. Испания: Miki - La Venda
Послушать и посмотреть выступления участников финала Евровидения до старта конкурса можно на официальном видео от Евровидения.
Евровидение 2019: кто победит
После выступлений участников первого и второго полуфинала, букмекеры определились с тройкой финалистов песенного конкурса.
Так, на первом месте прочно закрепился представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Второе место пророчат представительнице Австралии Кейт Миллер-Хайдке, которая потеснила со второго места на третье участника из Швеции Джона Лундвика с песней Too Late For Love.
Представитель России Сергей Лазарев, по мнению букмекеров, займет 7 место в финале.
Евровидение-2019
Когда и где пройдет песенный конкурс
Евровидение 2019 будет проходить в Тель-Авиве, Израиль, с 14 по 18 мая. Первый полуфинал состоится 14 мая, второй – 16 мая, а вот выбирать победителя конкурса зрители и жюри будут 18 мая.
Какие страны участвуют в Евровидении-2019
41 страна будет участвовать в конкурсе. В этом году отказалась от участия Болгария по финансовым причинам, и Украина из-за скандального нацотбора.
В первом полуфинале выступят 17 участников: Кипр, Черногория, Финляндия, Польша, Словения, Чехия, Венгрия, Беларусь, Сербия, Бельгия, Грузия, Австралия, Исландия, Эстония, Португалия, Греция, Сан-Марино.
Во втором полуфинале будут сражаться 18 стран-участников: Армения, Ирландия, Молдова, Швейцария, Латвия, Румыния, Дания, Швеция, Австрия, Хорватия, Мальта, Литва, Албания, Норвегия, Нидерланды, Северная Македония, Азербайджан, а также представитель от России на Евровидение 2019 Лазарев песня Scream.
В финале кроме победителей двух полуфиналов, за главный кубок поборются представители стран-учредителей – Италия, Великобритания, Испания, Германия, Франция и страна-хозяйка конкурса в этом году – Израиль.
Почему Украина не поедет на Евровидение-2019
В украинском нацотборе на Евровидение-2019 победила певица Maruv (Анна Корсун), которая спела песню Siren song. Национальная общественная телекомпаниея Украины (НОТУ) предоставила артистке контракт, который она должна подписать в течении 24 часов после победы.
Maruv заявила о давлении со стороны НОТУ: по ее словам, Общественное телевидение предлагало ей "кабальные условия". Например, импровизация на сцене или один лишний шпагат мог стоить ей 2 миллиона гривен. Кроме того, артистку обязали отправитсья на конкурс за свой счет, передать права на песню, не гастролировал в РФ с момента подписания контракта и 2 месяца после. Так, Maruv отказалась представлять Украину на Евровидении-2019.
Из-за того, что занявшие второе и третье место Freedom Jazz и Kazka отказались ехать на шоу, 27 февраля было объявлено, что Украина не будет посылать своего представителя на песенный конкурс Евровидение-2019.
Евровидение-2019: где смотреть
В Украине будет проводить трансляцию песенного конкурса UA:Перший. Прямые эфиры все три дня: 14, 16 и 18 мая состоятся в 22.00. Кроме того, прямая трансляция конкурса состоится на YouTube-канале Eurovision Song Contest.