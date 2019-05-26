"С развернутой кормилицей?": Лобода возмутила сеть смелыми фото с российскими наградами

Украинская певица Светлана Лобода поразила сеть смелым образом на церемонии вручения IX Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV.

Артистка на своей странице в Instagram показала откровенные фото, на которых она держит две награды, позируя в серебристом мини-платье с глубоким декольте и желтыми волосами.

"Спасибо за премии, спасибо за любовь, спасибо за то, что позади так много всего, а мне по-прежнему кажется, что все только начинается", - поблагодарила артистка.

Подписчики считают, что фото получилось очень провокационными и вульгарными, и певице стоит вести себя скромнее.

"Красивая, стройная, но вот фото очень вызывающее. Скромнее все же лучше", - считает svetlana726.

"А для чего такое фото с развернутой кормилицей?", - поинтересовалась shipanna.

"Фу, как вульгарно! Не девочка уже!", - пристыдила 9830svetlana_zo.

Ранее стало известно, что Светлана Лобода не в силах скрывать отца младшей дочери Тильды.