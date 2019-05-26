"Вот и ответ": Светлана Лобода не в силах скрывать отца младшей дочери Тильды

Светлана Лобода намекнула, что отцом ее дочки является Линдеманн / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода, похоже, не в силах скрывать отца своей младшей дочки Тильды, но контракт, подписанный с отцом малышки, не позволяет ей называть его имя. Поэтому певица постоянно показывает фанатам подсказки, чтобы они смогли сложить общую картину.

На этот раз артистка на своей странице в Instagram показала необычное видео, в котором она держит во рту пустышку с логотипом Rammstein, и ролик сопровождается песнями из нового альбома группы.

Поклонники признались, что намек певицы поняли, и призвали пару не скрывать отношения – мол, даже Настя Каменских и Потап наконец-то рассказали о чувствах, поженились, и мир не рухнул.

"Вот и ответ на пустышке. Это знак Рамштайн. Знаково, не так ли? На пустышке именно", - считает tanyamamaevi.

"Папа так поздравил и маму, и дочку", - написал natalyasavina1607.

"Намек поняли", - отметила jane.avdeeva.

"Даа... Наша блондиночка от самого Тилля родила", - считает irinadunaevska.

Напомним, Линдеманн и Лобода познакомились в июле 2017 года во время музыкального фестиваля "Жара" в Баку в июле. Пара провела все время вместе, не расставаясь, музыкант обнимал и целовал певицу, не стесняясь камер. Спустя 10 месяцев Лобода во второй раз стала мамой – она родила дочь Тильду. Когда певица огласила имя ребенка, она лишь подогрела слухи о романе с Линдеманном, заставляя поклонников думать, что именно он является отцом малышки. Однако, артистка не раскрывает подробности личной жизни, и не называет имя отца Тильды.

"Мне не очень можно говорить об этом. У меня контракт", — впервые отреагировала певица на вопрос об отце младшей дочери в интервью Басте для его YouTube-шоу GazLive.

Сам Линдеманн отметил, что их отношения – это "тайна двух людей".

Ранее Светлана Лобода впервые показала фото с младшей дочкой.