Потап и Настя Каменских официально поженились: появились первые фото и видео со свадьбы

Потап и Настя стали мужем и женой / instagram.com/kamenskux

Потап и Настя Каменских, о тайном романе которых судачили целых 13 лет, с того момента, когда пара записывала песню Не пара, наконец-то стали мужем и женой. 23 мая официально певица и рэпер произнесли свадебные клятвы и скрепили свой союз поцелуем у алтаря.

Также стало известно, что Потап выбрал для свадьбы костюм бежевого цвета.

А Настя Каменских на свою долгожданную свадьбу пришла в кремовом длинном платье с пышной юбкой и длинным шлейфом.

Свадьба Потапа и Насти Каменских / скриншот

Отметим, что это платье-трансформер от израильского бренда Galia Lahav.

Потап и Каменских поженились / instagram.com/nadyadorofeeva

Первой фото жениха и невесты в своем Instagram опубликовала певица Надя Дорофеева, сообщает Униан.

Ранее в СМИ просочилась информация, что Каменских и Алексей Потапенко сыграют свадьбу уже 23 мая, в четверг. После появления этой информации в пресс-службе певицы дали официальный ответ.

Кроме того, СМИ разузнали, кто же будет свидетельницей на свадьбе артистов.

Чуть позже солистка группы Время и Стекло Надя Дорофеева и ее муж, певец Владимир Дантес показали стильные образы, которые они выбрали для посещения нашумевшей свадьбы Потапа и Насти Каменских.

Читайте такжеПотап и Настя женятся: любовь длиною в 13 лет, расплата за популярность и "поющая шлюха"Отметим, что Потапу и Насте Каменских уже давно приписывают роман, но в последнее время артисты подогревали интерес к себе общими фото, нежными посланиями в Instagram. Кроме того, пару "ловили" на совместном отдыхе, некоторые фанаты и вовсе давно считают, что знаменитости поженились - Каменских не раз показывала кольцо, похожее на обручальное, на безымянном пальце.