Малышке Тильде уже год: Светлана Лобода впервые показала фото с младшей дочкой

Отцом девочки считают солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Украинская певица Светлана Лобода впервые показала фото со своей младшей дочерью Тильдой, отцом которой считают солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Артистка на своей странице в Instagram в честь первого дня рождения девочки показала снимок, на котором она держит на руках малышку, одетую в платье и сандалии от Dolce & Gabbana. Тильда сидит спиной к камере, и невозможно рассмотреть черты ее лица.
"Нашей любви 1 год", - подписала фото певица.
На трогательное фото отреагировали не только поклонники певицы, но и ее звездные коллеги.
"Вкусненькая", - написал Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков.
"Такой Сладкий Человечек, Человек, Человечище... Я горжусь тобой, Лободуня", - написалал Надежда Мейхер.
"Неужели уже год?", - удивилась Лолита Милявская.
"Какая сладкая булочка! Пусть будет самая счастливая!", - пожелала goddessv3tlana.
Напомним, Линдеманн и Лобода познакомились в июле 2017 года во время музыкального фестиваля "Жара" в Баку в июле. Пара провела все время вместе, не расставаясь, музыкант обнимал и целовал певицу, не стесняясь камер. Спустя 10 месяцев Лобода во второй раз стала мамой – она родила дочь Тильду. Когда певица огласила имя ребенка, она лишь подогрела слухи о романе с Линдеманном, заставляя поклонников думать, что именно он является отцом малышки. Однако, артистка не раскрывает подробности личной жизни, и не называет имя отца Тильды.
"Мне не очень можно говорить об этом. У меня контракт", — впервые отреагировала певица на вопрос об отце младшей дочери в интервью Басте для его YouTube-шоу GazLive.
Сам Линдеманн отметил, что их отношения – это "тайна двух людей".
Ранее Светлана Лобода покрасовалась в кожаном лифчике.