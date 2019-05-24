Малышке Тильде уже год: Светлана Лобода впервые показала фото с младшей дочкой

Лобода впервые показала фото с младшей дочкой / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода впервые показала фото со своей младшей дочерью Тильдой, отцом которой считают солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Артистка на своей странице в Instagram в честь первого дня рождения девочки показала снимок, на котором она держит на руках малышку, одетую в платье и сандалии от Dolce & Gabbana. Тильда сидит спиной к камере, и невозможно рассмотреть черты ее лица.

"Нашей любви 1 год", - подписала фото певица.

На трогательное фото отреагировали не только поклонники певицы, но и ее звездные коллеги.

"Вкусненькая", - написал Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков.

"Такой Сладкий Человечек, Человек, Человечище... Я горжусь тобой, Лободуня", - написалал Надежда Мейхер.

"Неужели уже год?", - удивилась Лолита Милявская.

"Какая сладкая булочка! Пусть будет самая счастливая!", - пожелала goddessv3tlana.

Светлана Лобода показала фото с Тильдой / instagram.com/lobodaofficial

Напомним, Линдеманн и Лобода познакомились в июле 2017 года во время музыкального фестиваля "Жара" в Баку в июле. Пара провела все время вместе, не расставаясь, музыкант обнимал и целовал певицу, не стесняясь камер. Спустя 10 месяцев Лобода во второй раз стала мамой – она родила дочь Тильду. Когда певица огласила имя ребенка, она лишь подогрела слухи о романе с Линдеманном, заставляя поклонников думать, что именно он является отцом малышки. Однако, артистка не раскрывает подробности личной жизни, и не называет имя отца Тильды.

"Мне не очень можно говорить об этом. У меня контракт", — впервые отреагировала певица на вопрос об отце младшей дочери в интервью Басте для его YouTube-шоу GazLive.

Сам Линдеманн отметил, что их отношения – это "тайна двух людей".

Ранее Светлана Лобода покрасовалась в кожаном лифчике.