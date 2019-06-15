Доктор сон: дата выхода и трейлер сиквела Сияния

Доктор сон: дата выхода хоррора по мотивам книги Кинга/ Скриншот

Фильм Доктор сон - прямое логическое продолжение картины Сияние, которая десятилетиями повергает зрителей в ужас.

Режиссер Майк Фланнаган снял картину, действия которой проходят спустя 40 лет и главное действующее лицо - Дэнни Торренс - сын Джека Торренса из Сияния. Кое-что ему передалось от отца, но это не только пристрастие к алкоголю и не вполне уравновешенный характер.

У него появляется дар сияние, которое он пытается заглушить алкоголем - с его помощью Дэнни пытается как-то помогать окружающим, но оказывается в опасности, так как в фильме Доктор сон появляются охотники за одаренными детьми.

В картине снимались Ребекка Фергюсон, Юэн МакГрегор, Роберт Лонгстрит, Брюс Гринвуд, Занн МаКларнон, Эмили Элин Линд, Джоселин Донахью, Селена Андусе и другие актеры.

Шоураннерами стали Тревор Мэйси и Джон Берг, а Рой Ли, Скотт Лумпкин, Акива Голдсман и Кевин Маккормик выступили в качестве исполнительных продюсеров.

Доктор сон смотреть онлайн трейлер:

Фильм Доктор сон выходит в мировой прокат 31 октября 2019, в США премьера 8 ноября.

Ранее состоялась премьера фильма Люди в черном интернэшнл. Обзор фильма со спойлерами появился на сайте Главред.