Люди в черном интернэшнл: стильные костюмы и рояли в кустах

Люди в черном 4: обзор фильма со спойлерами / скриншот

Официальный допремьерный показ прошел в Оскаре в ТРЦ Gulliver в 3Д, но после премьеры в Украине 13 июня фильм в кинотеатрах страны будет доступен и в формате 2Д, и в формате 3Д – людям самим стоит выбирать для себя подходящий формат.

Фильм Люди в черном интернэшлн – уже вторая попытка перезапуска вселенной, но вряд ли она вышла более успешной, чем фильм Люди в черном 3 (2012г). Фильм снимался с 9 июля по 17 октября 2018 года – остальное время доводился до ума и монтировался.

По сюжету суперсекретная организация превратилась в службу клерков, которую может вычислить мало-мальски успешный хакер, причем занимается она не контролем деятельности пришельцев, а выполняет скорее функцию турагентства – угождает, сопровождает, и даже пытается участвовать в коммерческих сделках. И после этого фильм уже не спасут ни странные экшн-сцены, ни суперизвестные актеры, ни отсылки, ни пасхалки.

Людив черном 4: Крис Хемсфорт играет себя самого / скриншот

Второй эпичный провал создателей – рояли в кустах на каждом шагу. Все доходит до появления роялей в кустах, чтобы противостоять роялям в кустах, которые обнаружились, когда искали рояль в кустах. Эта ужасная ошибка испоганивает весь сюжет – в течении всего затянутого фильма не понимаешь, что откуда взялось и куда пропало. Почему персонаж Лиама Ниссона был обычным агентом, а стал руководителем? Как героиня Тессы Томпсон, не будучи в составе Людей в черном изучила инопланетные языки, ядерную, молекулярную физику, и супертехнологии пришельцев? И это только начало фильма – первые 15 минут.

С другой стороны, тут все ясно – сценарий писали номинанты Красной малины Арт Маркум и Мэтт Холлоуэй. Гэри Грей Феликс, который недавно снял Форсаж-8 просто не имел шансов как-то победить эту затянутую историю, суть которой раскрывается в конце фильма за 10 минут.

Лиаму Нисону дали подержаться за оружие / скриншот

Казалось, что единственная цель сценаристов создать 2 часа фильма, где Крис Хемсворт и Тесса Томпсон будут говорить, шутить, обсуждать любовь, дружбу, верность, профессионализм и т.д. Фильм все раскрывает героев, раскрывает, раскрывает – более полутора чаосв. Хотя и с первых 30 минут ясно – Эм (Тесса Томпсон) – промокашка отличница, знает всевозможные боевые искусства, владеет всеми видами оружия, языками (в том числе инопланетными), и еще хакер супер экстра-класса, который взламывает все подряд. Эйч (Крис Хемсворт) – талантливый, но туповатый агент-красавчик, который, казалось бы, только что уволился из бюро охотниц за привидениями, где был администратором. В то же время Старший Ти (Лиам Нисон) и агент О (Эмма Томпсон) совсем никак не раскрыты в фильме, хотя оба играют очень важную роль в сюжете. Агент О и вовсе отсылка к Джею и Кею, которых, кстати из истории убрали "насовсем", без каких-либо объяснений.

Люди в черном 4: Тор и Валькирия в параллельном мире / скриншот

Сюжет простой – промокашка-отличница Эм сама выходит на Людей в черном, и впечатленная О отправляет ее в отделение в Лондон, где "могут быть проблемы". В это время раздолбай Эйч проваливает операцию по аресту руководства инопланетного картеля, и за это даже не получает выговора. Его руководитель Старший Ти не против нарушения правил и использования стажера Эм в суперважном задании по охране члена королевской семьи с другой планеты. И никого не наказывает, когда инопланетянин погибает при странных обстоятельствах, а агенты не могут даже объяснить, что случилось. Попытки расследования занимают полфильма, но ничего хорошего кроме экш-сцен не дают. А финальное объяснение поведения героев предполагает, что фильм будут смотреть дети до 10 лет, которые еще не знают, что такое логика.

Суперзлодей – непонятный Рой, которого все боятся, но никто не объясняет, что это. Его прислужник очень похож на таракана из первого фильма, а неуязвимые злодеи, с которыми воюют весь фильм, оказываются хорошими ребятами, которые хотели спасти мир.

В фильме множество отсылок к предыдущим частям, а появление Эм в штабе Людей в черном и вовсе отражение появления Кея в офисе в первой и второй частях. Гаджеты, оружие, техника – это полный крах фильма – именно они пресловутые рояли в кустах. Появляются из ниоткуда и пропадают туда же. Впрочем, как и навыки и умения главных героев.

Из плюсов у фильма – юмор, спецэффекты, музыка и экшн-сцены. Правда, иногда юмор опускают совсем, ниже плинтуса, но в сравнении с остальным – не все потеряно. Персонаж Пешкинс – скорее успех, чем провал сценаристов, разбавляет неловкие сцены и добавляет юмора, где его не хватает. Например, во время ремонта космического байка он явно успешно вписался в разговор Эйча и Эм. Печально, что его также слабо раскрывают – кто, откуда взялся, и почему он "последний в своем роде".

Люди в черном интернэшнл смотреть онлайн русский трейлер:

Безусловно, палец вверх за экш, которого было критически мало и визуал – отличные ракурсы камер, закаты, рассветы, невероятного качества инопланетяне, трюки во время экшна и даже преследования. Однако, их настолько мало, что они не могут спасти сюжет.

Музыка порадовала – Снуп Дог, Уилл Смит, Трей Лоренц, Дэнни Ельфман и другие смогли представить довольно удачные треки, которые скрашивают картину.

На показе Людей в черном 4 были замечены агенты / Оскар

В итоге, фильм вышел вполне толерантным, с современными ценностями, уважением к женщинам и учащим детей добру. Однако логика сюжета хромает на обе ноги и портит все впечатление от игры актеров, музыки и спецэффектов. Начинается непонятно, и так же заканчивается, оставляя надежду, что в продолжении такие жемчужины как Крис Хемсворт и Тесса Томпсон точно не смогут налажать. Для просмотра рекомендуем лишь из-за крутых эффектов в 3Д, которые будут упущены при домашнем просмотре.

Допремьерный показ фильма Люди в черном 4 посетили звезды / Оскар

Допремьерный показ в Оскре в ТРЦ Gulliver посетили такие гости, как Дмитрий Ступка, Яна Клочкова, Соломия Витвицкая, Анна Тринчер, Богдан Осадчук, Яна Алтухова, Мирослава Ульянина, Юрий Романов, Ирина Заря, Валерия Толочина, группа Brosko и другие.

Ранее телестудия Disney назвала дату выхода мультфильма Холодное сердце-2. Первый официальный трейлер мультфильма снова впечатляет графикой и готовит зрителей к захватывающему сюжету.