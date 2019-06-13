Люди в черном интернэшнл: стильные костюмы и рояли в кустах

13 июня 2019, 12:50

В Украине 12 июня состоялся допремьерный показ фильма Люди в черном интернэшнл, и в день официальной премьеры, издание Главред предлагает свой обзор на ленту – что было в фильме, и стоит ли его смотреть в кинотеатрах.

Люди в черном 4
Люди в черном 4: обзор фильма со спойлерами / скриншот

Официальный допремьерный показ прошел в Оскаре в ТРЦ Gulliver в 3Д, но после премьеры в Украине 13 июня фильм в кинотеатрах страны будет доступен и в формате 2Д, и в формате 3Д – людям самим стоит выбирать для себя подходящий формат.

Большая маленькая ложь 2 сезон 2 серия: новый трейлер сериала

Фильм Люди в черном интернэшлн – уже вторая попытка перезапуска вселенной, но вряд ли она вышла более успешной, чем фильм Люди в черном 3 (2012г). Фильм снимался с 9 июля по 17 октября 2018 года – остальное время доводился до ума и монтировался.

По сюжету суперсекретная организация превратилась в службу клерков, которую может вычислить мало-мальски успешный хакер, причем занимается она не контролем деятельности пришельцев, а выполняет скорее функцию турагентства – угождает, сопровождает, и даже пытается участвовать в коммерческих сделках. И после этого фильм уже не спасут ни странные экшн-сцены, ни суперизвестные актеры, ни отсылки, ни пасхалки.

Людив черном 4
Людив черном 4: Крис Хемсфорт играет себя самого / скриншот

Второй эпичный провал создателей – рояли в кустах на каждом шагу. Все доходит до появления роялей в кустах, чтобы противостоять роялям в кустах, которые обнаружились, когда искали рояль в кустах. Эта ужасная ошибка испоганивает весь сюжет – в течении всего затянутого фильма не понимаешь, что откуда взялось и куда пропало. Почему персонаж Лиама Ниссона был обычным агентом, а стал руководителем? Как героиня Тессы Томпсон, не будучи в составе Людей в черном изучила инопланетные языки, ядерную, молекулярную физику, и супертехнологии пришельцев? И это только начало фильма – первые 15 минут.

С другой стороны, тут все ясно – сценарий писали номинанты Красной малины Арт Маркум и Мэтт Холлоуэй. Гэри Грей Феликс, который недавно снял Форсаж-8 просто не имел шансов как-то победить эту затянутую историю, суть которой раскрывается в конце фильма за 10 минут.

Люди в черном 4
Лиаму Нисону дали подержаться за оружие / скриншот

Казалось, что единственная цель сценаристов создать 2 часа фильма, где Крис Хемсворт и Тесса Томпсон будут говорить, шутить, обсуждать любовь, дружбу, верность, профессионализм и т.д. Фильм все раскрывает героев, раскрывает, раскрывает – более полутора чаосв. Хотя и с первых 30 минут ясно – Эм (Тесса Томпсон) – промокашка отличница, знает всевозможные боевые искусства, владеет всеми видами оружия, языками (в том числе инопланетными), и еще хакер супер экстра-класса, который взламывает все подряд. Эйч (Крис Хемсворт) – талантливый, но туповатый агент-красавчик, который, казалось бы, только что уволился из бюро охотниц за привидениями, где был администратором. В то же время Старший Ти (Лиам Нисон) и агент О (Эмма Томпсон) совсем никак не раскрыты в фильме, хотя оба играют очень важную роль в сюжете. Агент О и вовсе отсылка к Джею и Кею, которых, кстати из истории убрали "насовсем", без каких-либо объяснений.

Люди в черном 4
Люди в черном 4: Тор и Валькирия в параллельном мире / скриншот

Сюжет простой – промокашка-отличница Эм сама выходит на Людей в черном, и впечатленная О отправляет ее в отделение в Лондон, где "могут быть проблемы". В это время раздолбай Эйч проваливает операцию по аресту руководства инопланетного картеля, и за это даже не получает выговора. Его руководитель Старший Ти не против нарушения правил и использования стажера Эм в суперважном задании по охране члена королевской семьи с другой планеты. И никого не наказывает, когда инопланетянин погибает при странных обстоятельствах, а агенты не могут даже объяснить, что случилось. Попытки расследования занимают полфильма, но ничего хорошего кроме экш-сцен не дают. А финальное объяснение поведения героев предполагает, что фильм будут смотреть дети до 10 лет, которые еще не знают, что такое логика.

Суперзлодей – непонятный Рой, которого все боятся, но никто не объясняет, что это. Его прислужник очень похож на таракана из первого фильма, а неуязвимые злодеи, с которыми воюют весь фильм, оказываются хорошими ребятами, которые хотели спасти мир.

Сериал Чернобыль: когда смотреть на 1+1

В фильме множество отсылок к предыдущим частям, а появление Эм в штабе Людей в черном и вовсе отражение появления Кея в офисе в первой и второй частях. Гаджеты, оружие, техника – это полный крах фильма – именно они пресловутые рояли в кустах. Появляются из ниоткуда и пропадают туда же. Впрочем, как и навыки и умения главных героев.

Из плюсов у фильма – юмор, спецэффекты, музыка и экшн-сцены. Правда, иногда юмор опускают совсем, ниже плинтуса, но в сравнении с остальным – не все потеряно. Персонаж Пешкинс – скорее успех, чем провал сценаристов, разбавляет неловкие сцены и добавляет юмора, где его не хватает. Например, во время ремонта космического байка он явно успешно вписался в разговор Эйча и Эм. Печально, что его также слабо раскрывают – кто, откуда взялся, и почему он "последний в своем роде".

Люди в черном интернэшнл смотреть онлайн русский трейлер:

Безусловно, палец вверх за экш, которого было критически мало и визуал – отличные ракурсы камер, закаты, рассветы, невероятного качества инопланетяне, трюки во время экшна и даже преследования. Однако, их настолько мало, что они не могут спасти сюжет.

Музыка порадовала – Снуп Дог, Уилл Смит, Трей Лоренц, Дэнни Ельфман и другие смогли представить довольно удачные треки, которые скрашивают картину.

Люди в черном 4
На показе Людей в черном 4 были замечены агенты / Оскар

В итоге, фильм вышел вполне толерантным, с современными ценностями, уважением к женщинам и учащим детей добру. Однако логика сюжета хромает на обе ноги и портит все впечатление от игры актеров, музыки и спецэффектов. Начинается непонятно, и так же заканчивается, оставляя надежду, что в продолжении такие жемчужины как Крис Хемсворт и Тесса Томпсон точно не смогут налажать. Для просмотра рекомендуем лишь из-за крутых эффектов в 3Д, которые будут упущены при домашнем просмотре.

Люди в черном 4
Допремьерный показ фильма Люди в черном 4 посетили звезды / Оскар

Допремьерный показ в Оскре в ТРЦ Gulliver посетили такие гости, как Дмитрий Ступка, Яна Клочкова, Соломия Витвицкая, Анна Тринчер, Богдан Осадчук, Яна Алтухова, Мирослава Ульянина, Юрий Романов, Ирина Заря, Валерия Толочина, группа Brosko и другие.

Ранее телестудия Disney назвала дату выхода мультфильма Холодное сердце-2. Первый официальный трейлер мультфильма снова впечатляет графикой и готовит зрителей к захватывающему сюжету.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
кино обзор Крис Хемсворт Marvel новости шоу бизнеса Люди в черном интернэшнл
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

12:50
Люди в черном интернэшнл: стильные костюмы и рояли в кустах
12:35
Усик отказался биться с Поветкиным из-за политики
12:18
"Как всегда трусы в жопе": Ольга Бузова возмутила сеть откровенным фото
12:01
Сент-Луис выиграл Кубок Стэнли Видео
11:56
"По себе знаю": Путин посочувствовал Зеленскому и признался, чего ждет от президента Украины
11:48
В сеть просочилось фото со свадьбы Сергея Лазарева
11:34
Доллар рьяно отыгрался на гривне за предыдущие падения
11:34
"В Шахтере сформирован менталитет победителей": Луиш Каштру рассказал в какой футбол будет играть команда
11:17
"Киев основал Куй" и "Поздравляю, куевляне": США переименовали Киев
11:00
Villa Krim: фаворит по созданию историй новости компании
10:58
Динамо будет судиться в Лозанне
10:55
В Борисполе мужчина в пьяном угаре зарубил топором своего собутыльника и закопал его в огороде
10:00
В Украине обнародовали сроки встречи Зеленского и Трампа
09:50
Путин пожаловался: отношения России с США становятся все хуже и хуже
09:41
Кабачковый торт с разными овощными начинками: классные рецепты
09:20
"Роковая оценка": в Киеве студент покончил с собой Фото
08:50
Главные новости 13 июня: дружественное высказывание Путина об Украине и анонс отмены моратория на продажу земли
08:34
Где ждать дождей: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на сегодня
08:30
Избиратель украинских партий – кто он? мнение
08:10
Лидер партии Зеленского анонсировал отмену моратория на продажу земли
08:05
Вареники с вишней из разного теста: рецепты без затей Фото Видео
07:40
В России вызревает заговор против Путина — Гиркин Видео
07:37
Ученые назвали четыре повседневные привычки, которые ведут к раку
07:15
Что не так со списком партии Порошенко на выборах в Раду
06:58
Ожидания украинцев не способен оправдать ни один президент мнение
06:31
Рождены быть миллионерами: астролог назвал знаки Зодиака, к которым "липнут" деньги
06:01
В Минздраве рассказали, чем опасны для женщин высокие каблуки
05:34
Диетолог назвала три правила здорового перекуса на работе
04:55
Голая Tayanna позировала на публичном пляже
04:08
Выборы 2019: эксперт спрогнозировал результат партии Вакарчука
03:01
Экономист оценил предложенный у Зеленского способа закупки Украиной газа в РФ
02:23
Солистка The Hardkiss публично засветила белье
01:37
Путин допускает восстановление отношений России и Украины
01:14
Названы самая опасная и самая безопасная страны мира
00:48
Ученые назвали улучшающий память овощ
00:33
Эксперт поведал, как надежно и легко обезопасить свои данные от утечки в Сеть
00:01
Экс-радикал Злата Огневич рассказала о планах на выборы в Раду
12 июня, среда
23:42
Батькивщина представила 50 кандидатов из списка на выборы в Раду: названы фамилии
23:18
"Селам пи*да": команда Зеленского испугала Сеть реальной жизнью украинского села Видео
22:54
Жена – гражданка России: новый глава СБУ рассказал о семье
22:34
В МОН озвучили сроки перехода на новое правописание
22:11
Брат Медведчука намерен баллотироваться в Раду
21:59
Рак погубил известную американскую спортсменку
21:47
Взять и применить: Трамп угрожающе "помахал" санкциями участникам Северного потока-2
21:36
В Голосе объяснили присутствие в списке людей Медведчука и Оппоблока
21:33
Вратарь Зенита устроил пьяный дебош в аэропорту
21:02
Спутник зафиксировал масштабное наращивание военной мощи РФ в Крыму Фото
20:52
Советы от бывалых: Зеленский принял на Банковой Тимошенко и Ющенко
20:27
Пострадали все регионы: в Приватбанке произошел масштабный сбой
20:02
Эстония научит Украину создавать Государство в смартфоне
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять