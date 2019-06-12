Холодное сердце 2: вышел первый официальный трейлер

Холодное сердце 2: трейлер онлайн / скриншот

Первый официальный трейлер продолжения Холодного сердца наконец демонстрирует масштабы новой проблемы, с которой придется справляться главным героям.

"Раньше мы боялись, что у Эльзы слишком много сил, но теперь опасаемся, что и этого может быть мало", - говорит тролль, которого зрители знают по первой части мультфильма.

В трейлере демонстрируют кадры того, как Эльза тренирует свои силы, но видит какие-то магические знаки, которые едва ее не губят - среди них конь из звездной пыли.

Именно из-за этого - чтобы познать себя, ей приходится отправиться дальше на Север.

По неподтвержденным слухам, Эльза, которая фактически ассоциируется со Снежной королевой, может встретиться во второй картине с другими персонажами вселенной Disney.

Сиквелом занимаются режиссеры Дженнифер Ли и Крис Бак. Героев озвучили Кристен Белл, Идина Мензел, Стерлинг Браун, Джош Гад.

Холодное сердце 2 смотреть онлайн дублированный трейлер:

Ранее, в сети появился официальный постер мультфильма Холодное сердце 2. Премьера в Украине назначена на 21 ноября.