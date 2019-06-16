Александра Кучеренко: что известно о жене Димы Комарова

Александра Кучеренко / instagram.com/aakucherenko/

Мисс-Украина 2016 Александра Кучеренко тайно вышла замуж за Диму Комарова, ведущего шоу Мир Наизнанку. Причем она же снималась с ним на шоу Танці з зірками.

Пока все удивляются, как Дима Комаров держал все в тайне, предлагаем ознакомиться с некоторыми фактами о его молодой жене и насладится фото Александры Кучеренко.

По словам Димы Комарова, его знакомство с Сашей состоялось на конкурсе Мисс Украина 2016, где она победила, а он был в жюри.

Александра Кучеренко / instagram.com/aakucherenko/

Александра Кучеренко / instagram.com/aakucherenko/

Сейчас девушке 22 года, то есть их знакомство состоялось, когда ей было 19.

Александра Кучеренко родом из Днепра, в 2012 году закончила музыкальную школу, и в совершенстве владеет фортепиано, по которому специализировалась.

Александра Кучеренко / instagram.com/aakucherenko/

В следующем 2013 году поступила в школу телеведущих Respect TV, которую закончила с красной медалью в 2015 году.

Александра Кучеренко / instagram.com/aakucherenko/

Александра Кученко / instagram.com/aakucherenko/

В 2015 году поступила в Киевский национальный университет им. Т. Шевченка на специальность "Диктор и ведущий телепередач". А в 2019 году девушка получает степень бакалавра.

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Бально-спортивными танцами Саша занимается с 5 лет, дважды участвовала в Blackpool Dance Festival в Великобритании.

После победы на Мисс-Украина 2016 занимается также модельной карьерой, занялась благотворительностью, устроилась работать на ICTV. Сейчас Кучеренко является телеведущей программы "Звездный спорт" на ICTV.

Александра Кучеренко / instagram.com/aakucherenko/

Александра Кучеренко / instagram.com/aakucherenko/

Публично заявляет, что исповедует здоровый образ жизни, несколько раз уже представляла бренд Nai Lu-na by Anastasia Ivanova во время Ukrainian Fashion Week.

Александра Кучеренко с президентом Украины / instagram.com/aakucherenko/

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