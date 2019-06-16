Александра Кучеренко: что известно о жене Димы Комарова

Дима Комаров тайно поженился на прекрасной девушке - Александре Кучеренко, и уже постфактум об этом сообщил. Что известно об Александре Кучеренко - читайте в материалах Главреда.
Мисс-Украина 2016 Александра Кучеренко тайно вышла замуж за Диму Комарова, ведущего шоу Мир Наизнанку. Причем она же снималась с ним на шоу Танці з зірками.
Пока все удивляются, как Дима Комаров держал все в тайне, предлагаем ознакомиться с некоторыми фактами о его молодой жене и насладится фото Александры Кучеренко.
По словам Димы Комарова, его знакомство с Сашей состоялось на конкурсе Мисс Украина 2016, где она победила, а он был в жюри.
Сейчас девушке 22 года, то есть их знакомство состоялось, когда ей было 19.
Александра Кучеренко родом из Днепра, в 2012 году закончила музыкальную школу, и в совершенстве владеет фортепиано, по которому специализировалась.
В следующем 2013 году поступила в школу телеведущих Respect TV, которую закончила с красной медалью в 2015 году.
В 2015 году поступила в Киевский национальный университет им. Т. Шевченка на специальность "Диктор и ведущий телепередач". А в 2019 году девушка получает степень бакалавра.
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Бально-спортивными танцами Саша занимается с 5 лет, дважды участвовала в Blackpool Dance Festival в Великобритании.
После победы на Мисс-Украина 2016 занимается также модельной карьерой, занялась благотворительностью, устроилась работать на ICTV. Сейчас Кучеренко является телеведущей программы "Звездный спорт" на ICTV.
Публично заявляет, что исповедует здоровый образ жизни, несколько раз уже представляла бренд Nai Lu-na by Anastasia Ivanova во время Ukrainian Fashion Week.
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