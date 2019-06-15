Телеведущий Дмитрий Комаров женился и удивил избранницей

Известный путешественник и его партнерша по Танцам со звездами стали мужем и женой.
Известный телеведущий, автор программы Мир наизнанку Дмитрий Комаров женился на танцовщице Александре Кучеренко, в паре с которой он принимал участие в шоу Танцы со звездами на телеканале 1+1.
"Друзья, я всегда оберегал свою личную жизнь и держал в секрете. Но обещал вам, что всё расскажу, когда придет время. И вот оно пришло. Мы с Сашей Кучеренко стали мужем и женой", - написал Комаров в Facebook.
Приоткрыть все тайны своей неожиданной свадьбы телеведущий пообещал в рамках программы Светская жизнь с Екатериной Осадчей.
Комаров опубликовал фото, на котором держит на руках свою возлюбленную и теперь уже супругу Александру.
"Мы счастливы", - резюмировал он.
Напомним, Комаров в компании экс-участницы группы Nikita, DJ Nana Анастасии Кумейко и ведущей проекта Без краватки на телеканале НЛО TV Иванны Онуфрийчук стали героями нового майского номера мужского журнала XXL.