Телеведущий Дмитрий Комаров женился и удивил избранницей

15 июня 2019, 20:05

Известный путешественник и его партнерша по Танцам со звездами стали мужем и женой.

Комаров
Комаров больше не завидный холостяк / Фото: 24 канал

Известный телеведущий, автор программы Мир наизнанку Дмитрий Комаров женился на танцовщице Александре Кучеренко, в паре с которой он принимал участие в шоу Танцы со звездами на телеканале 1+1.

"Друзья, я всегда оберегал свою личную жизнь и держал в секрете. Но обещал вам, что всё расскажу, когда придет время. И вот оно пришло. Мы с Сашей Кучеренко стали мужем и женой", - написал Комаров в Facebook.

Приоткрыть все тайны своей неожиданной свадьбы телеведущий пообещал в рамках программы Светская жизнь с Екатериной Осадчей.

Комаров опубликовал фото, на котором держит на руках свою возлюбленную и теперь уже супругу Александру.

"Мы счастливы", - резюмировал он.

/ Фото: Facebook/Дмитрий Комаров

Напомним, Комаров в компании экс-участницы группы Nikita, DJ Nana Анастасии Кумейко и ведущей проекта Без краватки на телеканале НЛО TV Иванны Онуфрийчук стали героями нового майского номера мужского журнала XXL.

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свадьба Дмитрий Комаров Александра Кучеренко
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