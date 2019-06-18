VISLOVO: Время и Стекло презентовала клип про новый вид тусы

VISLOVO - Время и Стекло: смотреть онлайн клип / Mozgi

Группа Время и Стекло утром 18 июня опубликовала в своем YouTube уникальный клип VISLOVO, где Дорофеева и Позитив демонстрируют новый уровень вечеринок.

Съемки клипа проходили в Киеве - в промзоне, на набережной и на Троещине. Позитив стал настоящим королем тусовок, который собирает народ на новую вечеринку.

По сюжету хранителем VISLOVO становится (Позитив) VISBOY – персонаж в неоновом костюме, который ищет новых героев и собирает ярких индивидуальностей, которые видят мир под другим углом: они рубят торты и моются в ванне с колой, бегают на каблуках в полицейской форме и повторяют челлендж #saycheese… При этом не забывая катать своего героя на тележке по Троещине в Киеве.

Время и Стекло: VISLOVO / Mozgi

Недавно VISBOY похитил официальный аккаунт группы в Instagram, чтобы рассказывать подписчикам все, что знает о VISLOVO.

Время и Стекло: VISLOVO / Mozgi

"Энергия Время и Стекло притянула и топовых блогеров – YanGo (Ян Гордиенко) и Сашу Чистову. Все отрываются в абсурдном мире, напоминая миллионам людей, что такое настоящие вечеринки. Тусовка продолжается в контейнере, который затянул всех героев, чтобы привезти VISLOVO во Дворец Спорта к 5 октября. Контейнер стал символом шоу и обложкой нового альбома", - комментируют создатели свое новое творение.

Время и Стекло - VISLOVO смотреть онлайн клип:

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