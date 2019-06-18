VISLOVO: Время и Стекло презентовала клип про новый вид тусы

Надя Дорофеева и Позитив впечатлили новым необычным клипом VISLOVO, который снова полностью изменил их стиль и имидж.
Группа Время и Стекло утром 18 июня опубликовала в своем YouTube уникальный клип VISLOVO, где Дорофеева и Позитив демонстрируют новый уровень вечеринок.
Съемки клипа проходили в Киеве - в промзоне, на набережной и на Троещине. Позитив стал настоящим королем тусовок, который собирает народ на новую вечеринку.
По сюжету хранителем VISLOVO становится (Позитив) VISBOY – персонаж в неоновом костюме, который ищет новых героев и собирает ярких индивидуальностей, которые видят мир под другим углом: они рубят торты и моются в ванне с колой, бегают на каблуках в полицейской форме и повторяют челлендж #saycheese… При этом не забывая катать своего героя на тележке по Троещине в Киеве.
Недавно VISBOY похитил официальный аккаунт группы в Instagram, чтобы рассказывать подписчикам все, что знает о VISLOVO.
"Энергия Время и Стекло притянула и топовых блогеров – YanGo (Ян Гордиенко) и Сашу Чистову. Все отрываются в абсурдном мире, напоминая миллионам людей, что такое настоящие вечеринки. Тусовка продолжается в контейнере, который затянул всех героев, чтобы привезти VISLOVO во Дворец Спорта к 5 октября. Контейнер стал символом шоу и обложкой нового альбома", - комментируют создатели свое новое творение.
Время и Стекло - VISLOVO смотреть онлайн клип:
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