Группа Kazka выпустила новый летний хит: сеть в восторге

Группа Kazka выпустила новый летний хит / facebook.com/kazka.band

Известная украинская группа Kazka порадовала поклонников новым треком Пісня Сміливих Дівчат.

Композиция войдет в предстоящий альбом коллектива Nirvana, релиз которого запланирован на сентябрь этого года. Группа перед выпуском видео совместно с благотворительным фондом Tabletochki начали кампанию #realKAZKA. Ее суть была в том, чтобы перечислить 50 гривен на помощь онкобольным детям, и первыми прослушать Пісню Сміливих Дівчат. Имена тех, кто присоединился к кампании, поместили в lyric-видео.

"Пісня Сміливих Дівчат - это женский манифест, ода Girl Power, призыв ко всем девушкам планеты: знайте себе цену и никому никогда не позволяйте себя обижать", - сказано в описании.

Поклонники уже прозвали песню хитом лета, и поздравили группу с достойным камбэком.

"Точно будет хитярой! Боялся, что Kazka не дотянутся до планки, которую же сами себе установили, но где там! Молодцы, и спасибо Вам за крутую музыку!", - написал Тарас Рупук.

"Молодцы, достойно выдержали удар на Евровидении и выдали такую хитяру, что вздрогнул весь украинский шоубиз! Сашуня, вы очаровательна!", - считает Антонина Золотова.

"Привет из жаркой Беларуси! Отличная песня! Спасибо! Новых песен вам и отличного настроения всем!", - отметила Нина Мамедова.

Пісню Сміливих Дівчат можно будет услышать на большом сольном концерте Kazka 14 ноября в киевском Дворце Спорта.

Ранее в группе Kazka возмутились обвинению в неуплате налогов.