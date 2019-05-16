"Опорочили репутацию": в группе Kazka возмутились обвинению в неуплате налогов

Александра Зарицкая называет себя добросовестным налогоплательщиком / Фото: УНИАН

Менеджмент украинской группы Kazka отреагировал на заявление замглавы Государственной фискальной службы Евгения Бамбизова, который озвучил имена уклоняющихся от налогов артистов и среди них назвал солистку коллектива Александру Зарицкую.

"Евгений Бамбизов опубликовал ложную информацию. Среди "звезд, которые далеко не всегда выступают образцовыми налогоплательщиками" он указал имя Александры Зарицкой — солистки группы Kazka. В то время как Александра честный налогоплательщик, и все ее доходы облагаются налогами согласно действующему законодательству Украины", - цитирует Комсомольская правда представителей Kazka.

Спикеры группы высказали возмущение в связи с заявлениями высокопоставленного чиновника, который открыто публикует заведомо ложные факты, оскверняя репутацию добросовестных артистов.

"Хотим обратить внимание государственных органов на то, что распространение дезинформации порочит репутацию, честь и достоинство артистов. На наш взгляд, важно воздерживаться от оценочных суждений лицам, занимающим такие высокие посты", - заявили менеджеры коллектива.

Напомним, Бамбизов заявил, что по итогам 2018 года многие украинские звезды шоу-бизнеса и спорта "забыли" задекларировать свои доходы, указав в декларации мизерные цифры.