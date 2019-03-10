"Начала заниматься сольфеджио": солистка Kazka планирует попасть на Евровидение

Александра Зарицкая будет брать уроки вокала у Джамалы / Фото: Instagram/kazka.band

Вокалистка группы Kazka Александра Зарицкая заявила, что третье место и многочисленная критика в финале нацотбора на Евровидение стали для коллектива важным опытом.

"Джамала предложила занятия вокалом, и мы согласовываем наши графики, ведь у нас сейчас европейский тур, поэтому немножко трудно. Вообще нет времени, но я начала заниматься сольфеджио. Теперь я больше буду изучать теорию. Мы будем больше заниматься именно интонированием и техникой пения", - сказала исполнительница в интервью Кате Осадчей в программе Светская жизнь.

Зарицкая убеждена, что причиной неудачного живого исполнения конкурсной песни Apart стал не ее плохой вокал, а дрожащий от чрезмерного волнения голос.

Читайте такжеУкраина не поедет на Евровидение в 2019 году"Больше было проблем именно с волнением, поэтому голос казался неуверенным и колебался в интонировании. Но это все опыт, и я думаю, что в следующем году я точно не буду говорить, но мы хотели еще раз попробовать. Это не 100%, но мы бы хотели представлять Украину. И я сделаю все для того, чтобы звучать идеально", - сказала певица.

В трио Kazka заявили, что хотели бы представить Украину на Евровидении в Израиле, но поражение приняли с достоинством.

Напомним, Kazka, которая заняла третье место на украинском нацотборе на Евровидение-2019, отказалась представлять страну на конкурсе в Израиле.

Артисты на своей странице в Instagram сообщили, что им "не нужна победа любой ценой"

Как ранее сообщалось, украинская исполнительница Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv и победившая в финале нацотбора на Евровидение-2019, сообщила, что не поедет на конкурс, так как не подписала необходимый для этого договор между ней и НОТУ.

Отметим, ранее отказались от участия занявшие второе место в нацотборе группа Freedom Jazz.