Сергей и Снежана Бабкины назвали необычное имя сына

Сергей и Снежана Бабкины назвали имя новорожденного сына / instagram.com/babkin_official

Супруги Бабкины, которые стали родителями 18 июня, поделились эмоциями после совместных родов, а также рассекретили имя малыша.

О подробностях выбора имени Снежана Бабкина рассказала в интервью КП.ua.

Оказывается, Бабкина знала имя своего будущего сына уже несколько лет назад.

"Четыре года назад мне приснился сон, что я плаваю. Вода – очень-очень чистая и глубокая. Нереальное воспоминание. Плыву, но не понимаю, куда. В какой стороне берег – не знаю. И вдруг со дна начинают подниматься пузырьки воздуха. Кажется, это какое-то морское чудовище, кит или скат. Я пристально смотрю вниз, но глубина нереальная, дна совсем не видно. Стараюсь уплыть, но не получается, стою на месте. И тут выныривает из воды мальчик, уже взрослый, лет 8-9, такой весь белый-белый, и брови белые, и волосы, как ангел. А я и спрашиваю: "Кто ты?" А он говорит мне: "Я – твой". "Как тебя зовут?" - спрашиваю его. На что он мне отвечает: "Елисей". Я проснулась и сказала – у нас родится сын Елисей", - объяснила она.

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Также она прокомментировала присутствие Сергея на родах - Снежана свято заверила, что ни капли его не заставляла, и что это все - его личная инициатива, но при этом отметила - мужчина должен присутствовать на родах.

"Он с самого начала был намерен рожать со мной. Во-первых, я не заставляла и его спрашивала. На что он отвечал: "А как по-другому!" Во-вторых, считаю, что это не только женское дело. Каждый мужчина должен присутствовать на родах. Плохо ему, потеряет ли он сознание – все это лично меня не интересует. Ну правда! У меня четкая позиция, что для крепости семьи рожать вместе очень важно. Это очень большая поддержка и помощь женщине, даже если мужчина сидит в уголочке", - сказала Снежана.

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