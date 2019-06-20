Kingsman 3: дата выхода и сюжет приквела

Kingsman 3: дата выхода / скриншот

Фильм Kingsman официально получил дату выхода, список актеров и краткий сюжет - синопсис, который дает представление о том, что покажут в третьей части фильма.

Фильм Kingsman 3 получил название King's man, что кинокритики посчитали явным намеком на то, кто же будет главным героем фильма.

Сценаристом фильма стал Карл Гайдусек, а режиссерское кресло принял Метью Вон, который выступил и продюсером.

Kingsman 3: дата выхода, актеры, сюжет / скриншот

Сюжет переносится во время Первой мировой войны, когда молодой аристократ Конрад активно стремиться помочь стране, и присоединяется к шпионской сети. Теоретически, фильм может раскрыть историю становления Kingsman, как разведывательного бюро.

В фильме уже заявлены Харрис Дикинсон, Лиам Нисон, Рэйф Файнс, Даниэль Брюль, Рис Иванс, Мэттью Гуд, Аарон Тейлор-Джонсон, Джемма Артертон, Том Холландер, Джимон Хонсу и Стэнли Туччи.

Фильм выйдет в прокат 27 февраля 2020 года.

Ранее назвали дату выхода Холодное сердце-2.